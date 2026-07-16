Le cinéma tunisien sera représenté à la 7ème édition du Festival du Film Arabe de Casablanca du 17 au 24 juillet 2026. Le long-métrage de fiction « Looking for Ayda » de la réalisatrice Sarra Abidi est sélectionné en compétition officielle, tandis que la célèbre actrice tunisienne Najla Ben Abdallah siégera en tant que membre du jury de la compétition des longs métrages, présidé par le réalisateur palestinien Rashid Masharawi.

Le film de Sarra Abidi sera projeté à 18h30 au Théâtre Abdessamad El Kenfaoui de Casablanca.

L’histoire suit le quotidien d’Ayda, bouleversé par le départ soudain d’un collègue de longue date de son centre d’appels. Ayant nourri des sentiments inavoués à son égard, elle se retrouve prise dans une série d’événements qui la forcent à repenser sa vie, son rapport au temps, à son environnement et à elle-même.

Par ailleurs, le court-métrage tunisien « Somewhere I belong » de Youssef Handouse sera présenté hors compétition dans la section « Histoires arabes ».

Déjà fort d’une prestigieuse sélection dans la catégorie La Cinef lors du 79e Festival de Cannes, ce film sera projeté à 17h00 au Centre culturel Zefzaf.

L’œuvre aborde avec délicatesse la thématique de l’identité, du deuil du foyer et de la mémoire à travers le parcours d’un fils qui, en rentrant chez lui, découvre que son foyer n’est plus là où il l’avait laissé. L’appartenance ne pouvant plus être garantie ni par le sang ni par la mémoire, il doit décider s’il veut s’accrocher à la vie qu’il pensait avoir manquée ou enfin accepter cette perte définitive et aller de l’avant.

Cette 7e édition met en compétition douze longs métrages, mêlant fictions et documentaires, parmi lesquels figurent deux productions marocaines réalisées entre 2025 et 2026. À travers des récits profondément humains et des approches sociales ou historiques variées, ces œuvres témoignent de la vitalité du cinéma arabe contemporain ainsi que des hommages avec la participation de plusieurs pays arabes ainsi que des co-productions.

Le public pourra 15 courts et 12 longs métrages outre les 16 films 16 hors compétition dans la section « Histoires arabes ».

Le jury de la compétition officielle des longs métrages est placé sous la présidence du réalisateur palestinien Rashid Masharawi. Il se compose de l’actrice tunisienne Najla Ben Abdallah, du réalisateur syrien Joud Saïd, de l’actrice marocaine Hajar Krikâa ainsi que de l’acteur égyptien Mohamed Faraj. Ce collège d’experts aura la charge de décerner le Grand Prix, les Prix de la meilleure réalisation, du meilleur scénario, de la meilleure actrice et du meilleur acteur, sans oublier d’éventuelles mentions spéciales et un prix spécial du jury.

Pour sa part, le jury de la compétition des courts métrages est présidé par l’actrice égyptienne Samah Anwar, qui officiera aux côtés de la réalisatrice saoudienne Hind Al Fahhad et de l’acteur marocain Adil Abatourab. Ce trio remettra le Grand Prix, le Prix de la meilleure réalisation et le Prix du meilleur scénario de sa catégorie.