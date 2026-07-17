Spécialisé dans la fabrication de composants automobiles sophistiqués, l’équipementier automobile off shore allemand Marquardt automotive Tunisie est sur le point d’obtenir un important crédit de la Société Financière Internationale (IFC), bras financier du Groupe de la Banque Mondiale consacré au secteur privé,

D’un montant de 52 millions d’euros (plus de 150 MDT), ce crédit, qui sera probablement validé début août 2026, par le Conseil d’administration de la Banque mondiale, servira à soutenir l’expansion de l’équipementier allemand en Tunisie.

Jusqu’ici l’entreprise fabrique des systèmes mécatroniques avancés, des technologies d’accès et d’allumage pour véhicules, des solutions de gestion de l’énergie ainsi que des composants de commutation électronique.

Avec le nouveau financement de l’IFC, Marquardt automotive Tunisie projette de moderniser des lignes de production, d’acquérir de nouveaux équipements et de financer son fonds de roulement.

Il s’agit aussi de développer les compétences techniques et managériales par le biais de partenariats avec des universités et des centres de formation professionnelle et d’accompagner la transition numérique des équipes. .

Il faut dire que le groupe off shore allemand est sur une trajectoire positive. En 2024, Marquardt, qui emploie sur ces trois sites 2000 personnes, avait déjà élargi sa présence en Tunisie en investissant dans son usine à El Fejja pour 50 millions d’euros, devant permettre la création d’environ 1 500 emplois supplémentaires au cours des prochaines années.

ABS