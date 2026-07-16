La journée du vendredi 17 juillet 2026 sera marquée par un épisode de fortes chaleurs sur la majeure partie du territoire. Selon les prévisions, la plupart des régions sont placées en vigilance orange, avec des températures maximales comprises entre 39°C et 48°C selon les secteurs.

Les valeurs les plus élevées devraient être enregistrées à l’intérieur du pays, où le mercure pourrait atteindre localement 48°C. Les régions côtières connaîtront également des températures élevées, généralement comprises entre 37°C et 42°C, malgré une influence maritime plus marquée.

Des risques accrus pour les personnes vulnérables

Ces conditions météorologiques augmentent les risques sanitaires, en particulier pour les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques ou de troubles de la santé mentale, les personnes suivant un traitement médicamenteux régulier ainsi que les personnes vivant seules.

Les sportifs et les personnes exerçant une activité professionnelle en extérieur sont également exposés à un risque accru de déshydratation et de coup de chaleur. Une vigilance particulière est recommandée pour les enfants.

Les principaux symptômes d’un coup de chaleur sont une température corporelle supérieure à 40°C, une peau chaude, rouge et sèche, des maux de tête, des nausées, une somnolence, une soif intense, une confusion, des convulsions ou encore une perte de connaissance.

Les recommandations à suivre

Les autorités recommandent de boire de l’eau régulièrement, même en l’absence de sensation de soif, tout en maintenant une alimentation normale.

Il est également conseillé de se mouiller le corps plusieurs fois par jour et d’éviter les sorties entre 12 h et 16 h, période correspondant aux températures les plus élevées.

En cas de déplacement, il est recommandé de porter une casquette ou un chapeau, des lunettes de soleil ainsi que des vêtements légers, amples et de couleur claire.

Les habitants sont invités à passer deux à trois heures par jour dans un endroit frais ou climatisé lorsque cela est possible, à limiter les activités physiques et sportives, à maintenir les volets, rideaux et fenêtres fermés pendant la journée, puis à aérer les logements durant la nuit.

En cas de malaise ou de troubles du comportement, il est recommandé de contacter un médecin. Les personnes ayant besoin d’une assistance peuvent joindre la Protection civile au 198.

