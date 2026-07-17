The Med Fund, fonds fiduciaire environnemental basé à Monaco spécifiquement dédié au financement des aires marines protégées de Méditerranée, a annoncé l’ouverture des candidatures pour l’octroi de ses subventions au titre de l’année 2026, destinées à soutenir la gestion intégrée des aires marines protégées en fournissant un appui technique et financier pour la mise en œuvre participative de leurs plans de gestion, indique un communiqué publié par le ministère de l’Environnement.

Le fonds a fixé deux étapes pour la soumission des candidatures ; la première consiste à envoyer un formulaire de manifestation d’intérêt par courrier électronique à l’adresse contact@themedfund.org au plus tard le 31 juillet 2026, alors que la seconde étape requiert l’envoi du dossier de candidature complet à la même adresse, avant le 2 octobre 2026.

L’éligibilité est limitée aux aires marines protégées officiellement établies ou en cours de création, à condition de disposer d’un plan de gestion actualisé ou, au moins, d’un document d’orientation pour la gestion de la zone, en plus de l’existence d’une unité de gestion dédiée et fonctionnelle, précise le communiqué.

Concernant les dossiers de candidature soumis par des organisations non gouvernementales, il est opportun de joindre une lettre d’accord ou de soutien émanant des autorités nationales compétentes en charge des aires marines protégées.

Le fonds invite les candidats intéressés à consulter l’ensemble des critères, des conditions, du calendrier et des procédures de soumission via le lien suivant : httpss://themedfund.org/devenir-beneficiaire-2/