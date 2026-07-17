Selon le rapport annuel de la BCT pour l’exercice 2025 publié le 7 juillet, les financements du secteur public par les banques ont progressé en 2025 par rapport à 2024. En valeur, ces financements ont augmenté de 123 Milliards de dinars (+3,1%), contre 119 Mds TND en 2024 (+2,8%).

D’après le même rapport de la BCT, la part des financements au secteur public dans le total des actifs des banques tunisiennes s’est élevé à 28% à fin 2025 (après 25% à fin 2024).

Le document relève que cette évolution intervient dans un contexte de ralentissement tendanciel de l’inflation (5,3% en moyenne en 2025, contre 7% en 2024) qui demeure toutefois encore élevée. Ainsi, malgré sa hausse nominale, l’encours de crédit a continué de reculer en termes réels, bien que la contraction ait été moins forte qu’en 2024.

Par bénéficiaire, l’encours de crédits aux entreprises et professionnels a accéléré légèrement (+3,6% à 92 Mds TND, contre +2,9% en 2024) tiré par la progression de l’encours de crédits dans le secteur des services (+3,4% à 48 Mds TND) et, dans une moindre mesure, de l’industrie (+3,1% à 40 Mds TND), la contribution du secteur primaire étant bien plus faible, bien que présentant une croissance dynamique (+10,1% à 5 Mds TND).

Les crédits aux particuliers ont quant à eux augmenté à un rythme inférieur à celui observé en 2024 (+1,7% à 31 Mds TND, après +2,4%) en raison d’une réduction des crédits à l’habitat (-1,3% à 13 Mds TND), et ce malgré une croissance toujours plus élevée des crédits à la consommation (+4,1% à 17 Mds TND).

Par ailleurs, les banques ont encore accru leur exposition souveraine via la hausse de l’encours de crédits aux entreprises publiques (+14,7% à 16,7 Mds TND) ainsi que de bons du Trésor et autres titres de l’État (+27,2% à 33,2 Mds TND), ce qui a porté le financement global du secteur public à 28% des actifs bancaires (contre 25% en 2024).

ABS