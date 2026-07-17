La société Alpha Hyundai Motors Tunisie a signé, ce vendredi 17 juillet 2026, un accord de partenariat avec la marque automobile de luxe Genesis, devenant ainsi son distributeur officiel en Tunisie.

Le directeur général d’Alpha Hyundai Motors Tunisie, Mehdi Mahjoub, s’est félicité de ce partenariat stratégique entre Hyundai et sa marque premium Genesis. Il a estimé que cette collaboration marque une nouvelle étape pour Alpha Hyundai et renforce la présence des véhicules haut de gamme du constructeur Hyundai sur le marché tunisien, les deux marques appartenant au même groupe.

La qualité et la préparation du marché ont motivé le choix de la Tunisie

À l’issue de la signature de l’accord, Mehdi Mahjoub a souligné que Genesis n’intègre jamais un nouveau marché de manière aléatoire, mais uniquement après une évaluation rigoureuse des conditions locales.

« Genesis ne s’implante sur un marché qu’après avoir vérifié la qualité des infrastructures, le niveau de professionnalisme des services ainsi que la capacité d’un distributeur officiel à offrir l’accompagnement et le service attendus par les clients », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les véhicules Genesis se distinguent non seulement par leur niveau de luxe, mais aussi par la qualité des matériaux, la précision de leur conception ainsi que par des équipements et des caractéristiques qu’il considère comme uniques parmi les marques actuellement présentes en Tunisie.

Commercialisation à partir de septembre

Concernant le calendrier de lancement, Mehdi Mahjoub a indiqué que l’annonce actuelle porte essentiellement sur la signature officielle de l’accord et la présentation d’un premier échantillon de véhicules. La commercialisation effective de la marque débutera officiellement en septembre prochain.

Le showroom dédié à Genesis sera implanté dans la zone de Charguia 1, à Tunis. La marque y fera son entrée avec une gamme de dix modèles destinés aux amateurs de véhicules de luxe.

Une offre complémentaire pour répondre à une clientèle diversifiée

Interrogé sur la capacité du marché tunisien à accueillir une nouvelle marque premium, Mehdi Mahjoub a rappelé que les consommateurs tunisiens présentent des attentes variées, allant des citadines aux véhicules familiaux, des SUV aux voitures de luxe, sans oublier les modèles électriques.

Il a conclu en précisant que l’introduction de Genesis ne vise pas à concurrencer les volumes de ventes de Hyundai, mais à proposer une offre haut de gamme complémentaire répondant aux attentes d’une nouvelle catégorie de clients, tout en enrichissant le portefeuille de véhicules proposé par le groupe en Tunisie.