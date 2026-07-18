Le Conseil national des régions et des districts (CNRD) a adopté vendredi le Plan de développement 2026-2030, validant ainsi définitivement la feuille de route économique et sociale du pays pour les cinq prochaines années.

Le texte a été approuvé par 56 voix pour, six contre et cinq abstentions, une semaine après son adoption par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), qui l’avait voté le 10 juillet par 64 voix pour, 24 contre et 15 abstentions.

Le plan fixe les principales orientations de l’action publique à l’horizon 2030, avec pour objectif de soutenir la croissance, de réduire les disparités régionales et de renforcer le développement économique et social.

Les autorités tablent sur un taux de croissance économique d’environ 4,2 % à l’horizon 2030, une réduction progressive du déficit budgétaire à près de 3 % et une maîtrise de la dette publique dans la limite de 80 % du produit intérieur brut (PIB).

Le document prévoit également de faire reculer le taux de pauvreté à moins de 15 % et d’améliorer l’indice de développement humain (IDH) afin de hisser la Tunisie parmi les pays à développement humain très élevé.

Sur le plan énergétique, le programme vise à porter la part des énergies renouvelables à 35 % du mix énergétique d’ici 2030, tout en réduisant de 30 % la consommation nationale d’énergie primaire grâce à une meilleure efficacité énergétique.

Il prévoit aussi la modernisation des réseaux et une augmentation du taux de valorisation des eaux usées.

Le Plan de développement 2026-2030 repose sur plusieurs axes stratégiques, notamment la modernisation du tissu économique, le renforcement des infrastructures, la sécurité énergétique, hydrique et alimentaire, la protection de l’environnement ainsi qu’un développement territorial plus équilibré.

Le texte met également l’accent sur la réforme du cadre institutionnel, l’amélioration de l’efficacité des services publics, la promotion d’un développement social inclusif et la mise en place d’une gouvernance publique plus efficace .