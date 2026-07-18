Le principal défi du Plan de développement 2026-2030 consiste à transformer les projets programmés en réalisations concrètes ayant des retombées économiques, sociales et environnementales tangibles, a déclaré vendredi le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh.

S’exprimant devant le Conseil national des régions et des districts (CNRD), qui a adopté le plan dans son intégralité, le ministre a estimé que « le succès de tout plan se mesure à sa capacité d’exécution et aux résultats obtenus sur le terrain ».

Il a indiqué que ce document a été élaboré selon une approche ascendante, fondée sur les propositions des conseils locaux afin de répondre aux priorités exprimées dans les différentes régions du pays.

Le plan fixe notamment un objectif de croissance de 4 %, prévoit une hausse du revenu par habitant, une réduction de la pauvreté et une amélioration du pouvoir d’achat.

Il ambitionne également de renforcer les équilibres financiers de l’État, d’améliorer la rentabilité des entreprises publiques, d’accélérer la numérisation de l’économie et d’intégrer 50 % du secteur informel.

Le ministre a souligné que les autorités poursuivent leurs efforts pour accélérer l’exécution des projets publics grâce à des mécanismes de suivi et d’évaluation, rappelant qu’une plateforme numérique de suivi des projets a été mise en service en juin 2025.

Selon lui, le CNRD sera appelé à jouer un rôle de contrôle dans la mise en œuvre des programmes.

Samir Abdelhafidh a également insisté sur la nécessité d’investir dans le capital humain, à travers le développement de l’éducation, de la formation et de la santé, tout en soutenant la transition numérique, l’innovation et l’inclusion socio-économique.

Sur le plan économique, le plan mise sur le renforcement de l’investissement productif, le soutien à l’innovation, le développement du tissu économique et l’amélioration du climat des affaires.

Il prévoit aussi des réformes institutionnelles destinées à moderniser l’administration, simplifier les procédures, accélérer la transformation numérique et renforcer la gouvernance.