Face à une vague de chaleur inédite, la Tunisie traverse une crise énergétique majeure marquée par des coupures électriques prolongées. Si la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG) évoque des délestages techniques pour préserver l’infrastructure nationale, la réalité terrain révèle une vulnérabilité systémique alarmante. Au-delà du simple inconfort domestique, c’est la sécurité sanitaire des populations fragiles et la résilience du modèle économique tunisien qui se trouvent aujourd’hui sur le fil du rasoir.

Un réseau saturé sous le poids de la canicule

L’été 2026 met à rude épreuve les infrastructures de la Tunisie. Entre le 15 et le 18 juillet 2026, plusieurs régions du pays ont enregistré des interruptions intermittentes ou prolongées de la fourniture d’énergie. Ce phénomène coïncide directement avec un pic exceptionnel de chaleur, saturant les capacités nationales.

Selon les explications fournies le 15 juillet par le Président-Directeur Général de la STEG, cette situation résulte d’une explosion de la demande électrique, principalement tirée par l’usage intensif des systèmes de climatisation. Pour l’opérateur historique, ces délestages ciblés s’imposent comme un ultime mécanisme de défense afin de prémunir le réseau national d’un “black-out” généralisé. Néanmoins, l’absence de bilan public national consolidé à ce jour laisse planer une incertitude sur la portée exacte et la fréquence de ces coupures.

L’impact sanitaire : les patients à domicile en première ligne

Si la panne d’électricité paralyse l’activité économique et dégrade le confort des foyers (arrêt des réfrigérateurs, des ventilateurs et des pompes à eau), ses répercussions les plus critiques s’observent sur le plan humain. Les coupures prolongées brisent la chaîne du froid alimentaire et menacent la conservation des produits médicaux thermosensibles.

Plus grave encore, la situation des patients soignés à domicile sous assistance médicale s’est rapidement précarisée. Le 17 juillet, plusieurs alertes médiatiques, notamment relayées par Business News, ont fait état de l’extrême vulnérabilité des personnes sous oxygénothérapie dépendantes de concentrateurs d’oxygène. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) rappelle à cet égard que la continuité électrique est une condition absolue pour le fonctionnement des dispositifs de survie, alors même que la chaleur extrême multiplie les risques de complications cardiovasculaires, respiratoires et rénales.

Hôpitaux et structures de soins : le défi de l’autonomie

Face à la défaillance du réseau principal, le système de santé tunisien est contraint de basculer en mode de résilience. Bien qu’aucune source officielle n’ait rapporté d’interruption des soins critiques au sein des hôpitaux publics durant cette période, la vigilance reste de mise.

L’efficacité des structures hospitalières repose entièrement sur la viabilité de leurs générateurs de secours. Or, les petites structures de proximité et les centres de soins régionaux affichent une vulnérabilité supérieure, liée aux contraintes de maintenance et d’approvisionnement en carburant de leurs groupes électrogènes.

Les fluctuations de tension et les coupures brutales menacent non seulement les équipements de diagnostic sensibles, mais aussi les réserves de vaccins.

Cette crise estivale démontre que la transition vers des micro-réseaux et l’intégration des énergies renouvelables ne relèvent plus du choix théorique, mais d’une urgence de sécurité nationale.