Le modèle tunisien d’injection réseau, plébiscité par des milliers de ménages pour verdir leur facture énergétique, révèle une faille structurelle majeure : son incapacité totale à pallier les délestages de la STEG. Face à l’urgence climatique et aux tensions sur le réseau, l’intégration du stockage résidentiel n’est plus une option, mais une nécessité stratégique.

Un modèle d’injection vertueux mais vulnérable

L’essor de l’énergie solaire résidentielle en Tunisie repose sur un mécanisme technique éprouvé : l’injection directe sur le réseau de la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG). Dans cette configuration, l’électricité générée par les modules photovoltaïques est instantanément déversée dans le réseau public, tandis que le foyer continue de s’approvisionner de manière conventionnelle. La STEG opère ensuite une compensation comptable entre l’énergie injectée et l’énergie soutirée.

Si ce cadre réglementaire a permis de démocratiser l’accès au solaire en valorisant financièrement chaque kilowatt-heure produit, il repose sur une dépendance technique absolue. L’usager reste tributaire de la stabilité du réseau national, transformant le producteur d’énergie en simple spectateur dès que le système central vacille.

La sécurité réseau : Le verrou technique de l’îlotage

L’illusion de l’indépendance énergétique se dissipe brutalement lors des coupures de courant. Contrairement aux idées reçues, un ciel radieux ne garantit pas la lumière en période de délestage. Pour des impératifs stricts de sécurité — notamment la protection des techniciens de la STEG intervenant sur les lignes —, les onduleurs réseau sont programmés pour se déconnecter instantanément dès la perte du signal de la source principale.

Cette absence de dispositif d’« îlotage » coupe le flux solaire vers l’habitation. Résultat : le ménage équipé se retrouve plongé dans le noir, au même titre que n’importe quel abonné démuni de panneaux. Ce garde-fou technique, indispensable à la stabilité globale, met en exergue les limites intrinsèques d’une transition énergétique pensée uniquement à travers le prisme de la centralisation.

Le stockage résidentiel comme vecteur de résilience économique

Pour dépasser ce goulet d’étranglement, la mutation vers des systèmes hybrides est incontournable. L’intégration de batteries de stockage associées à des onduleurs intelligents permet d’isoler l’habitation en cas de panne sectorielle tout en maintenant l’alimentation des circuits prioritaires (réfrigération, éclairage, équipements médicaux).

Au-delà du confort individuel, cette évolution vers le stockage décentralisé représente un levier macroéconomique d’optimisation de la demande. Elle offre une réponse pragmatique au lissage des pics de consommation qui fragilisent le réseau national. Le passage d’un modèle d’injection passive à une autonomie sécurisée hybride constitue désormais la prochaine frontière réglementaire et technique pour garantir la souveraineté énergétique des foyers tunisiens.