Tabarka se réveille, retrouve son souffle et invite les amoureux des plaisirs simples et de la nature à la redécouvrir. Ses forêts s’animent, ses plages se remplissent à nouveau de familles, de groupes d’amis, de voyageurs en quête de nature et de simplicité.

Signe de cette renaissance, les maisons d’hôtes qui offrent un nouveau mode de tourisme, plus humain et plus proche, où l’on privilégie la rencontre et la simplicité. Elles permettent de voyager autrement, loin des structures impersonnelles, en renouant avec l’authenticité et la chaleur des lieux.

La maison d’hôte « Les Jardins Suspendus » sise à Tabarka s’impose comme une adresse à part : un lieu où l’on vient chercher ce que les hôtels ne savent plus offrir — la chaleur humaine, l’intimité, la vraie hospitalité.

Revenir à la nature n’est pas un concept, c’est une expérience quotidienne. Aux « Jardins suspendus » on redécouvre le plaisir d’un silence intact, le chant des oiseaux au réveil, l’odeur de la terre humide après la rosée, la lumière qui glisse entre les arbres.

Une nature qui apaise

A Tabarka, la nature sans artifices apaise, recentre, répare. Elle rappelle que le vrai luxe n’est pas dans l’excès, mais dans l’essentiel : respirer, marcher, contempler, partager. Pour ceux qui fuient le bruit, la pression et les environnements standardisés, ce retour à la nature simple devient une évidence, presque une nécessité.

Aux « Jardins suspendus » on ne parle pas de clients, mais d’hôtes. On ne traverse pas un hall impersonnel, on entre dans une maison. On ne subit pas la froideur standardisée qu’on trouve dans le tourisme classique. On retrouve le confort d’un foyer, la convivialité d’un séjour partagé, la douceur d’un accueil sincère.

Tabarka, un retour à l’essentiel

Entre mer et montagnes, Tabarka retrouve son charme originel. « Les Jardins Suspendus » s’y inscrivent comme un refuge familial, loin des codes rigides de l’hôtellerie. Située à 160 kilomètres de Tunis, la demeure domine les hauteurs, enveloppée par les senteurs de la forêt et le calme des cimes.

À deux kilomètres, la plage de Barkoukech offre un décor unique : une mer turquoise qui vient toucher la montagne. Un paysage rare, idéal pour les familles qui cherchent à s’évader sans s’éloigner de la nature.

Une maison d’hôtes pensée pour ceux qui fuient l’anonymat

Les « Jardins Suspendus » proposent 9 chambres indépendantes, conçues pour accueillir couples, familles ou groupes d’amis. Ici, tout est pensé pour ceux qui veulent se sentir chez eux, loin des chambres standardisées et des tarifs parfois excessifs des hôtels :

L’ambiance y est chaleureuse, on se croise, on se parle, on se reconnaît. Les espaces y sont intimes, sans le va-et-vient impersonnel des grands établissements et le confort moderne a une âme, une identité et une histoire.

Le matin, les hôtes se réveillent au parfum d’un petit-déjeuner tunisien authentique : huile d’olive, dattes, confitures maison, beurre frais, café, jus, mlawi et mbasses — ces spécialités tabarkoises qui rappellent les maisons de famille.

Pour ceux qui aiment cuisiner, chaque maison dispose d’une cuisine équipée. Une liberté rare, qui permet de vivre son séjour à son rythme, sans dépendre des restaurants ou des buffets standardisés.

Une destination familiale, chaleureuse et accessible

Les Jardins Suspendus ne sont pas une alternative aux hôtels : ils sont une réponse à tout ce que les hôtels ne peuvent plus offrir. Ici, on vient pour la chaleur humaine, la simplicité, la convivialité, la nature préservée et des tarifs raisonnables, adaptés aux familles et aux séjours prolongés.

Chaque séjour devient une histoire, chaque instant une mémoire. Dans une Tabarka qui renaît, cette adresse familiale devient un repère pour les voyageurs tunisiens et étrangers en quête d’une escapade authentique, humaine et accessible.

A.B.A