Avec 430,3 millions d’euros, les recettes touristiques enregistrent, au 1er semestre 2018, une augmentation de 24,4% par rapport à la même période de 2018.

L’Europe reste le principal client du tourisme tunisien et enregistre les plus fortes progressions en nombre d’arrivées. Les touristes russes sont en forte progression avec +48,3% au cours des premiers six mois de l’année (sans encore l’effet des supporters tunisiens à la coupe du monde en Russie).

Les touristes russes passent en moyenne plus de nuitées que d’autres nationalités.

Par région, la région de Sousse-Monastir arrive en tête avec 32%, suivi par Djerba-Zarzis avec 30% et Nabeul-Hammamet 28%.

Arrivées par nationalité

Nuitées par nationalité

Nuitées par régions