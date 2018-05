Le ministre de la Défense, Abdelkrim Zbidi, a déclaré jeudi que la Tunisie compte d’abord sur ses propres moyens et capacités pour faire face aux éventuels défis, ensuite sur le soutien des pays amis dont les Etats-Unis d’Amérique.

A l’ouverture des travaux de la 32ème commission militaire mixte tuniso-américaine à Tunis, Zbidi a ajouté que Washington demeure un partenaire stratégique de la Tunisie et continuera, indubitablement, à soutenir l’expérience réussie de la Tunisie en matière de transition démocratique et de stabilité politique dans un contexte régional marqué par la persistance des conflits.

Le sous-secrétaire adjoint américain à la Défense, chargé des Affaires africaines, Alan Patterson, l’ambassadeur des USA à Tunis, Daniel Rubinstein, et des responsables militaires des deux pays participent aux travaux de cette 32e commission (3-4 mai 2018).

Zbidi a insisté sur la volonté de la Tunisie de figurer en tête des priorités de l’administration américaine, dans le cadre d’une coopération approfondie et d’un soutien militaire notable dans le court, moyen et long terme.

Pour le ministre de la Défense, les forces armées tunisiennes aspirent à un plus grand engagement de la partie américaine dans le domaine du transfert de technologie et de connaissances en rapport avec les activités liées à l’accès aux informations et leur traitement, le contrôle et l’exploration.

Il a ensuite passé en revue les priorités de la coopération bilatérale adoptées dans le cadre d’un plan commun signé entre les deux pays. Il s’agit de l’amélioration des capacités en matière de lutte contre le terrorisme et la sécurisation des frontières terrestres, maritimes et de l’espace aérien en plus de l’organisation d’opérations mixtes entre les armées de l’air et de terre.

De son côté, Le sous-secrétaire adjoint américain à la Défense a affirmé que son pays “demeure toujours déterminé à consolider les capacités des forces armées tunisiennes pour leur permettre de mieux sécuriser les frontières, faire face aux défis existants et émergeants et combattre les organisations extrémistes violentes”.

Le responsable américain a ajouté que son pays estime qu’en affrontant ces défis, la Tunisie continuera à offrir un climat sain et stable favorisant une économie prospère et une démocratie consolidée.

La commission militaire mixte constitue un aspect important de la coopération bilatérale, a-t-il soutenu, relevant que dans ses engagements régionaux, son pays accorde une attention particulière au développement, à la diplomatie et à la Défense.

Dans une déclaration aux médias, en marge des travaux, le ministre tunisien de la Défense a indiqué qu’un programme de coopération 2018 sera arrêté dans le cadre de cette nouvelle édition, prévoyant plus de 210 activités dans des domaines comme la lutte antiterroriste, la lutte contre le crime organisé, la protection des frontières…

Il a assuré que l’échange d’informations entre les deux pays, instauré depuis deux ans, dans la perspective de la lutte contre le terrorisme, contribue au renforcement des capacités opérationnelles de l’institution militaire et que les équipements obtenus par des financements américains répondent aux besoins immédiats de l’Armée tunisienne.

La précédente commission militaire mixte tuniso-américaine, qui s’était tenue à Washington en mai 2017, avait été couronnée par la signature d’une déclaration finale.