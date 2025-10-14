Le défenseur brésilien de la Juventus Turin, Gleison Bremer, a été opéré mardi du genou gauche, a annoncé le club italien dans un communiqué. Selon plusieurs médias transalpins, son indisponibilité devrait durer jusqu’à décembre.

Une intervention chirurgicale réussie

Le club turinois a précisé que le joueur de 28 ans avait subi « une ménisectomie arthroscopique sélective du ménisque médial du genou gauche ».

« L’intervention s’est parfaitement déroulée. Le joueur entamera dans les prochains jours son programme de rééducation en vue de la reprise de son activité professionnelle », indique la Juventus.

Aucune date précise de retour n’a toutefois été communiquée.

Un nouveau coup dur pour le Brésilien

Bremer, élément clé de la défense bianconera, revient d’une grave blessure au même genou, contractée en octobre 2024, qui l’avait contraint à mettre un terme à sa saison précédente. Ce nouvel arrêt représente un coup dur tant pour le joueur que pour le club, déjà fragilisé dans le secteur défensif.

Une défense décimée à Turin

La Juventus doit également composer sans le défenseur colombien Juan Cabal, blessé à la cuisse droite lors du match de Ligue des champions face à Villarreal.

Son indisponibilité est estimée à environ six semaines.

Ces absences s’ajoutent à une série de contre-performances qui fragilisent la défense turinoise : la Juve reste en effet sur cinq matchs nuls consécutifs, toutes compétitions confondues.

Situation en Serie A

Avant d’affronter Côme dimanche, la Juventus Turin occupe la 5e place du championnat d’Italie avec 12 points. L’équipe cherche à retrouver de la stabilité, alors que son entraîneur devra recomposer une charnière défensive inédite dans les prochaines semaines.