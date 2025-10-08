Lors de son entretien mardi à Alger avec le président de la République algérienne démocratique et populaire, Abdelmadjid Tebboune, le ministre de la Défense nationale, Khaled Shili, a mis l’accent sur les relations historiques profondes entre les deux pays frères et les liens fraternels forts liant leurs deux dirigeants. Il a mis en avant en ce sens, la convergence des positions et des vues sur la plupart des questions régionales et internationales.

Le ministre de la Défense a également transmis au président algérien les salutations fraternelles du président Kaïs Saied, commandant en chef des forces armées, et ses vœux de progrès, de sécurité et de prospérité continus pour l’Algérie, lit-on dans un communiqué publié par le ministère de la Défense.

Dans le cadre de sa visite de travail en Algérie du 6 au 8 octobre, le ministre de la Défense a aussi rencontré le général d’armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d’état-major de l’Armée Nationale Populaire Algérienne, en présence de plusieurs hauts responsables militaires des deux pays.

Les perspectives de la coopération militaire entre les deux pays et les moyens de développer et de diversifier ses domaines d’intervention ont été au cœur de l’entretien entre le ministre de la Défense nationale et le général d’armée Saïd Chanegriha.

Les deux parties ont discuté des moyens de faire progresser la coordination bilatérale afin de faire face aux défis sécuritaires et aux menaces à la stabilité régionale, tels que le terrorisme, la traite des êtres humains, la migration irrégulière, la contrebande et la criminalité organisée transfrontalière.

A cette occasion, ils ont souligné l’importance du suivi des conclusions des comités sectoriels dans le domaine de la coopération militaire.

Le ministre de la Défense Khaled Shili a, pour sa part, souligné la volonté de la Tunisie de promouvoir davantage la coopération militaire entre les deux pays et de la porter au plus haut niveau, de manière à répondre aux aspirations des deux peuples et à assurer la sécurité et la stabilité dans la région.

De son côté, le général de l’armée Saïd Chanegriha a souligné l’importance de l’accord de défense conclu entre les deux parties pour le développement de la coopération militaire et son rôle essentiel dans la stabilité et la sécurité dans la région.

Cette visite a été couronnée par la signature d’un accord de coopération en matière de défense entre les deux parties, portant sur plusieurs domaines militaires, tels que la formation, l’échange d’informations et d’expertise, l’intensification de la coordination bilatérale et le renforcement des actions conjointes et de la coopération sur le terrain en matière de sécurité aux frontières.

Cet accord complète celui signé en 2001. Il renforce de ce fait le partenariat militaire stratégique entre les deux pays fondé sur la confiance et le respect mutuels et ouvre de nouvelles perspectives de coopération bilatérale pour faire face aux répercussions et aux menaces qui pèsent sur la région.