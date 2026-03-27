Le ministre de la Défense nationale Khaled Shili a eu, jeudi, un entretien avec le sous-secrétaire d’État à la Défense Matteo PEREGO de CREMNAGO qui préside la délégation de son pays aux travaux de la 27e session de la Commission militaire mixte tuniso-italienne.

Au cours de cette rencontre, à laquelle a assisté l’ambassadeur d’Italie à Tunis, le ministre a souligné, selon un communiqué du ministère, la solidité des relations historiques unissant les deux pays amis, ainsi que le dynamisme caractérisant la coopération militaire au cours des dernières années, depuis la signature de l’accord de coopération militaire en 1995.

Il a dans ce contexte salué la régularité des réunions de la Commission militaire mixte tuniso-italienne et la volonté des deux parties de mettre en œuvre les programmes de coopération commune et les activités prévues dans les délais impartis, exprimant la volonté de la Tunisie à hisser la coopération militaire au niveau d’un partenariat stratégique privilégié afin d’englober de nouveaux domaines, tels que l’industrie militaire.

Le ministre s’est félicité de la tradition de consultation et la coordination entre les dirigeants des deux pays , ainsi que des efforts constants visant à l’approfondir, en particulier dans les questions régionales et internationales, compte tenu de l’évolution rapide que connaît la région.

Il a, à cet égard, estimé que les défis géopolitiques et économiques complexes auxquels le monde est confronté nécessitent d’unir les efforts dans le cadre d’une vision solidaire afin d’ assurer la stabilité régionale et internationale.

Shili a également salué les efforts de la partie italienne dans la réalisation et le lancement de projets intégrés dans les régions situées au sud de la Tunisie, telle que l’expérience de revitalisation de la région de Rjim Maatoug et d’El Mohdeth.

Il a précisé que les projets ont permis de transformer ces régions en des oasis qui offrent aux habitants de ces localités des conditions de vie dignes.

Le ministre a aussi évoqué le soutien logistique italien apporté à l’Institut de formation professionnelle de plongée de Zarzis.

Par ailleurs, il a tenu à rappeler que la Tunisie constitue un facteur de stabilité central dans la région, en matière de lutte contre le terrorisme, le trafic et la criminalité transfrontalière, et qu’elle adopte, dans sa gestion du phénomène de la migration clandestine, une approche alliant le devoir de protéger ses frontières et l’application de l’État de droit.

Le ministre a, aussi, tenu à réaffirmer que la gestion de la migration illégale nécessite de s’attaquer à ses causes profondes en renforçant la coopération bilatérale et multilatérale avec l’ensemble des partenaires régionaux et internationaux dans le cadre d’une approche globale, solidaire et multidimensionnelle.

Pour sa part, le sous-secrétaire d’État italien à la Défense a indiqué que cette rencontre est l’occasion de souligner la profondeur et la solidité des relations entre les deux pays amis, insistant sur la poursuite de la coordination bilatérale et la volonté de développer davantage la coopération militaire commune dans plusieurs domaines liés, notamment, à la formation, à l’entraînement et à l’échange d’expériences.

Il a salué les efforts déployés par la Tunisie pour assurer le succès des programmes de coopération et des résultats des travaux de la commission mixte actuelle , exprimant la volonté de son pays de continuer à œuvrer au développement des domaines de coopération bilatérale dans l’intérêt des deux pays.

La Tunisie accueille, du 24 au 26 mars courant, les travaux de la Commission militaire mixte tuniso-italienne, qui se tiennent chaque année en alternance entre les deux pays.

La 27e session s’est achevée jeudi matin avec la participation de délégations militaires de haut niveau des deux parties et l’élaboration du programme des activités communes pour l’année prochaine.