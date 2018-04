Un guide pratique d’exportation de l’artisanat tunisien vers les Etats-Unis a été lancé, le 27 avril 2018 à Tunis, à l’occasion de la 35ème édition du Salon de la création artisanale (26 avril – 5 mai 2018), au Parc des expositions du Kram.

Présenté lors d’une cérémonie de signature de mémorandums d’entente entre la Tunisie et les Etats-Unis d’Amérique, ledit guide est mis à la disposition des artisans tunisiens qui veulent exporter vers le marché américain, a indiqué Marianne Guérin Mcmanus, représentante du département du commerce américain.

“Il s’agit du premier document sectoriel qui se préoccupe des aspects concrets auxquels fait face l’exportateur tunisien opérant dans le domaine de l’artisanat, notamment en termes de tendance du marché, de calcul des prix de gros et de détail, des procédures douanières et d’exportations…”.

Réalisé par le Programme de développement de droit commercial (CLDP) et financé par l’initiative de partenariat USA-MOYEN-ORIENT (MEPI), du département d’Etat américain, ce document constitue un outil complémentaire pour les artisans et il est téléchargeable à partir des sites de l’ONA, du ministère du commerce ou du MEPI.

La représentante du département du commerce américain, a fait savoir par ailleurs, qu’un groupe d’acheteurs professionnels américains, va sillonner le salon de la création artisanale durant trois jours, pour faire des commandes de produits de l’artisanat pour le marché américain, évaluer le salon de la création de l’artisanat et apprécier, dans quelle mesure les produits artisanaux tunisiens sont prêts à l’export.

Les recommandations de ces experts seront prises en compte par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat.

Pour le directeur de cabinet de la ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Nabil Bziouech, “la Tunisie va augmenter la part des exportations des produits artisanaux vers le marché américain de 2% seulement, actuellement, à 10%, au cours de cinq prochaines années. Cet objectif s’inscrit dans le cadre de la stratégie du département du tourisme pour promouvoir l’exportation vers les marchés européen et américain”.

Seulement 10% des produits artisanaux tunisiens sont exportés à l’étranger, notamment vers les pays européens et ceux du Golfe, et ce en dépit de la richesse et de la qualité des produits artisanaux tunisiens.

Le secteur de l’artisanat comportant 75 filières, occupe 350 mille artisans, dont plus de 83% sont des femmes et contribue à la création de plus de 6000 emplois par an. Il contribue à 1,8% du total des exportations nationales.