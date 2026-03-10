Les Journées de l’Artisanat à Béja ont démarré, lundi, et se poursuivront jusqu’au 16 mars.

A l’ouverture, le village de l’artisanat a accueilli une exposition consacrée aux créations réalisées par des artisans de la région dans divers domaines tels que le tissage, les bijoux et accessoires, la borderie, la fabrication artisanale d’ustensiles, la sculpture sur bois et la maroquinerie traditionnelle.

La commissaire régionale de l’Artisanat, Mamia Nebli a indiqué, à l’Agence TAP, que cette manifestation propose des ateliers sur les caractéristiques techniques des métiers de l’artisanat ainsi que l’outillage et les matières premières utilisées dans la fabrication de produits et articles artisanaux.

Les journées de l’Artisanat à Béja se tiennent à l’occasion de la Journée Nationale de l’Habit Traditionnel, célébrée le 16 mars de chaque année.