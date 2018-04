Plusieurs petits agriculteurs, soutenus par des habitants de Kesra, ont bloqué, le 23 avril, durant plus de cinq heures, la route nationale n°1, reliant Makthar et Haffouz au niveau de Kesra, et ce contre l’absence de transparence dans l’indemnisation des agriculteurs de la localité, après les dommages occasionnés, durant la campagne agricole 2017, par les mauvaises conditions climatiques, dont la sécheresse, la grêle et le gel du mois d’avril.

Des représentants des autorités régionales et locales se sont réunis avec les contestataires et la société civile, en présence du représentant de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche.

Un procès-verbal d’accord a été conclu stipulant le gel d’activité du coordinateur local du développement agricole, la dissolution du bureau de l’Union locale de l’agriculture et de la pêche et du groupement de développement agricole, à Hammam Kesra.

Il a également été convenu d’élaborer une liste des agriculteurs qui n’ont pas bénéficié des indemnisations. Une enquête administrative sera ouverte sur l’attribution d’indemnités à des personnes n’y ayant pas doit.