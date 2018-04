La 3ème édition du “Forum IoT Tunisia 2018: pour un écosystème performant” sera organisée le 27 courant au Technopark d’Elgazala par la BERD en partenariat avec IoT Tunisia, sous l’égide du ministère des Technologies de la communication et de l’Economie numérique.

D’après la BERD, ce forum vise à booster l’écosystème de l’innovation technologique en Tunisie. Grâce à des conférences informatives et des études de cas, il sera l’occasion de présenter les dernières innovations dans le domaine de l’IoT (Internet des objets), ainsi que les résultats de projets de recherche.

Des débats visent à définir les perspectives de développement de l’écosystème et à dégager les secteurs clés qui peuvent être demandeurs de ce type de solutions.

IoT Tunisia est un Groupement à Intérêt Economique à but non lucratif, qui rassemble académiciens, industriels et donneurs d’ordre ayant un intérêt particulier pour l’Internet des objets et à ses multiples applications innovantes, notamment des villes intelligentes, dans les secteurs de l’agriculture, l’environnement, l’énergie, la santé, la sécurité et le transport.

Le Forum, financé par l’Union européenne dans le cadre du Programme PACS est l’occasion de clôturer l’IoT Tunisia Challenge dans sa deuxième édition par la remise des prix aux 3 projets lauréats, sélectionnés parmi les 20 idées finalistes de 80 projets soumis.

Le forum sera également l’occasion de rencontrer et d’échanger avec des chercheurs et des experts de renommée internationale dans le domaine de l’IoT ainsi que des jeunes startups qui font leurs premiers pas dans le domaine.

Dans le cadre du forum, la BERD propose des ateliers de rencontres one to one avec les experts pendant lesquels les entreprises intéressées pourront exposer leurs projets.