Une réunion de travail a eu lieu, mardi 27 avril 2021, entre le groupe Telnet Holding et l’Institut national des grandes cultures (INGC), pour lancer des collaborations dans le domaine de l’agriculture intelligente et l’utilisation des technologies IoT (Internet of Things) à travers l’espace.

L’objectif du “space for IoT” est d’offrir une connectivité aux différents composants des champs de culture en Tunisie et promouvoir ainsi les moyens de production, de maintenance et de suivi.

TELNET, créé en 1994, est un groupe de sociétés tunisien spécialisé dans le conseil dans l’innovation et les hautes technologies. Il a lancé le 22 mars 2021, le premier satellite Tunisien baptisé “Challenge One” qui vise à développer une nouvelle activité aérospatiale pour devenir un fournisseur de solutions innovantes pour l’IoT.

Il s’agit également de démontrer les capacités d’un satellite placé en orbite terrestre basse, à capturer les données des terminaux, en utilisant la même puissance qu’une transmission terrestre classique, précise le groupe dans un communiqué publié sur sa page facebook.

Le satellite ” ChallengeOne” jouera le rôle d’une passerelle LoRa (technologie de communication radio bas débit) placée en orbite dans l’espace, et de ce fait sera capable de recevoir les données qui lui sont destinées et émises par les terminaux au sol.

Créé en 2009, l’INGC est l’un des principaux organismes publics participant à la concrétisation de la stratégie nationale visant à atteindre la sécurité alimentaire afin d’améliorer le développement de technologies agricoles durables et leur transfert et diffusion afin d’accroître le rendement des grandes cultures en termes de production et de qualité.

Il est chargé, entre autres, de la mise en œuvre de la recherche appliquée sur les grandes cultures, en tenant compte des défis posés par le changement climatique.