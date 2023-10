La start-up tunisienne “AquaDeep”, une jeune pousse qui opère dans le domaine de l’aquaculture, vient d’être primée dans le cadre du “MedFish4Ever Awards 2023”, un prix de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et de la Commission générale de la pêche en Méditerranée (CGPM) qui récompense l’innovation régionale dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture.

La jeune entreprise, qui a été récompensée pour ses pratiques innovantes dans la recherche aquacole, œuvre à aider les écloseries et les aquacultures, à augmenter leur productivité et à élever des poissons plus sains tout en réduisant leur empreinte écologique sur la nature. Ses produits et services sont principalement basés sur l’Intelligence Artificielle (IA) et l’Internet des Objets (IoT).

Selon la FAO et la CGPM, le développement futur de l’aquaculture dans la région méditerranéenne nécessite de nouvelles technologies pour assurer une croissance transformatrice tout en garantissant sa durabilité environnementale, sociale et économique.

La start-up tunisienne a en effet développé un système de comptage des larves et de suivi des populations d’élevage du jour zéro jusqu’à la fin de leur cycle de production.

” Le stade larvaire s’avère particulièrement difficile. C’est pourquoi AquaDeep a passé trois ans à travailler avec des écloseries de bar et de daurade pour mettre au point un produit permettant d’évaluer qualitativement et quantitativement les populations larvaires, dans le but ultime de réduire les coûts de production, de minimiser l’impact sur les écosystèmes environnants et d’augmenter le rendement. Ce nouveau système innovant utilise une combinaison d’échantillonnage et d’intelligence artificielle pour compter avec précision les larves.

La technologie est également en cours d’adaptation pour être utilisée à des stades de développement plus avancés. Des idées de ce type peuvent être mises en œuvre dans les exploitations agricoles de toute la Méditerranée”, lit-on dans un communiqué conjoint de la FAO et de la CGPM.

Des initiatives de la Croatie, de Chypre, du Maroc, de l’Espagne et de l’organisation non gouvernementale “Global Fishing Watch” ont également remporté des prix MedFish4Ever qui récompensent les pratiques innovantes dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture.

Les lauréats présenteront leurs projets lors de deux événements scientifiques majeurs : le Symposium international sur la pêche et les sciences aquatiques (SOFAS 2023) et le Forum de la CGPM sur les sciences halieutiques en Méditerranée et en mer Noire (Fish Forum 2024).