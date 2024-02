Le ministre des Technologies de la Communication, Nizar Ben Néji, a annoncé, vendredi, le passage au protocole Internet Version 6 (IPv6), via les réseaux fixes de télécommunication, et ce, lors d’une conférence de presse, organisée à l’initiative du fournisseur de services Internet (FSI), Topnet, selon un communiqué, publié samedi par le département des Technologies de la Communication.

A cette occasion, le ministre a salué les efforts déployés par la société Topnet, en tant que premier FSI à adhérer à la stratégie nationale de passage à l’IPv6 et à mettre en application les axes de la stratégie numérique nationale, en particulier l’amélioration de l’infrastructure et la réalisation de l’inclusion numérique, à même de favoriser la transformation numérique dans le pays.

Il a indiqué, en outre, que le taux d’utilisation d’adresses IPv6 a atteint jusque-là, 12,45%, faisant de la Tunisie, le meilleur pays dans ce domaine, dans toute la région de l’Afrique du Nord, ce qui va contribuer à renforcer la position de notre pays sur la carte du monde numérique.

D’après Ben Néji, la migration vers l’IPv6 s’inscrit dans le cadre des grandes orientations stratégiques du pays, en vue de se préparer à l’adoption de la technologie 5G et des systèmes d’Internet des Objets (IoT), ainsi que de renforcer les mécanismes de la cybersécurité. Pour rappel, le nombre des clients de la société Topnet s’élève à plus de 570 mille abonnés et 15 mille entreprises.