La 5ème édition du LAB INNOVA FOR TUNISIA STARTUP 2025 a été inaugurée le 16 juin 2025 auprès de l’Hôtel Novotel Lac Tunis, dans le cadre du Projet de formation managériale LAB INNOVA FOR AFRICA LUCA ATTANASIO, promu par ICE Agence Tunis-Section Commerciale de l’Ambassade d’Italie, avec le Bureau de Formation aux entreprises du Siège de Rome. Le programme sera inauguré par l’Ambassadeur d’Italie en Tunisie S.E. Alessandro Prunas, en présence du Ministre de la Technologie et des Communications S.E. Sofiene Hemissi.

L’initiative, l’une des étapes du projet LAB INNOVA FOR AFRICA, un programme de formation en managérial ICE AGENZIA, lancé en 2019 et dédié, selon les pays africains impliqués, à l’AGRIBUSINESS ou aux ICT-STARTUP.

Les nombreuses éditions ont impliqué les pays suivants : l’Angola, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Maroc, le Mozambique, le Nigéria, le Rwanda, la République du Congo, le Sénégal, la zone du Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger), la Tanzanie, le Ouganda, la Zambie et la Tunisie, pour un total de 812 entreprises africaines formées aujourd’hui, dont 117 en Tunisie, y compris celles de la présente l’édition, avec un focus en Tunisie pour 4 éditions dédiées au LAB INNOVA FOR TUNISIA STARTUP, qui atteint sa 5ème édition 2025 et la 1ère édition du LAB INNOVA FOR TUNISIA AGRIBUSINESS 2025 qui a débuté en février et est toujours en cours.

Le format traditionnel LAB INNOVA a prévu en février le lancement d’un appel à candidature dédié à la sélection de startups, diffusé grâce à l’étroite collaboration avec le Ministère des Technologies et des Communications et Smart Capital, l’Association Tunisienne des Startups et plusieurs Pôles Technologiques locaux, désignés à tour de rôle chaque année, qui représentent tous les partenaires du projet.

L’appel à candidature cette année comprenait les secteurs suivants :

AgriTech, Big Data, Blockchain, Cybersécurité, Énergie, Fintech, GreenTech, Intelligence Artificielle (IA), TIC, Internet des Objets (IoT), Medtech, Mobilité, applications textiles et applications mécaniques (automobile, aéronautique) ;

Le thème de cette édition est consacré à la fois à la durabilité/aux technologies vertes et aux textiles-mode. Les Smart Technoparks Tunisiens- El Ghazala (Tunis), Novation City (Sousse) et le Pôle de Compétitivité de Bizerte ont contribué au soutien et à la diffusion de l’appel à candidature. Environ 40 candidatures ont été déposées, parmi lesquelles 20 participants ont été sélectionnés par la Commission des Institutions concernées.

Ont été nombreuses les candidatures liées à la mobilité et au green-tech, applications du textile, à l’agritech et au traitement de l’eau.

À partir d’aujourd’hui, les entreprises seront impliquées dans un programme de formation managériale qui comprend : une phase en classe, une phase de formation en ligne et, à la fin du programme de formation, un Study-Tour en Italie, qui comprend une visite à un événement sectoriel, des rencontres institutionnelles et professionnelles avec des homologues du secteur en Italie, pour augmenter la croissance et les opportunités commerciales. Le voyage d’étude aura lieu cette année lors de l’événement ECOMONDO, qui a lieu chaque année à Rimini en novembre. Il s’agit de l’événement dédié à l’économie verte et circulaire, qui dispose d’un espace dédié, le « QUARTIER DE L’INNOVATION ». Parmi les sujets de la formation : la communication ciblée pour les pitchs et les rendez-vous d’affaires, le plan marketing, le marketing international, le marketing digital et un cours de remise à niveau sur les outils de soutien financier et la protection de la propriété intellectuelle comme élément compétitif pour l’entreprise.

S.E l’Ambassadeur italien Alessandro Prunas, en inaugurant le cours, a rappelé la signature de la déclaration conjointe entre le Ministre du Made in Italy Adolfo Urso et le Ministre tunisien des Technologies de la communication a souligné comment la coopération dans le domaine de la transition numérique représente l’un des piliers du partenariat italo-tunisien : « Avec plus de 1 400 start-ups actives, la Tunisie dispose d’un écosystème entrepreneurial dynamique avec une forte vocation innovante. La signature, en mai 2024, de la déclaration conjointe entre l’Italie et la Tunisie pour la promotion d’initiatives de collaboration économique et industrielle dans le domaine de l’intelligence artificielle et de la recherche dans la transition numérique a marqué l’ouverture d’une nouvelle frontière dans notre coopération bilatérale. Dans ce cadre en janvier 2025 Terna Innovation Zone a été inaugurée, il s’agît d’un hub crée par Terna Spa(Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. -société italienne qui exploite des réseaux de transport d’électricité) dédié aux programmes d’innovation et d’accélération, qui permet aux start-ups tunisiennes d’accéder à de nouvelles ressources, compétences et opportunités de croissance.

De même la cinquième édition du Lab Innova for Tunisia Start-Up, le programme de formation managériale organisé par ICE Agence Tunis-Section Commerciale de l’Ambassade d’Italie confirme le fort engagement de l’Italie à soutenir l’écosystème d’innovation tunisien : un engagement qui s’inscrit pleinement dans l’esprit du Plan Mattei, dont l’objectif est de promouvoir un développement partagé par l’innovation et la valorisation des talents. »

La Tunisie et l’Italie partagent une vision stratégique commune sur le développement technologique et les TIC, comme clé du développement du Système Pays : l’Italie, dans le cadre d’un processus de soutien aux startups démarré en 2012, a atteint en 2024 un nombre de 12 500 startups inscrites dans la section dédiée du Registre des Sociétés (source MIMIT- Ministère du Made in Italy), entreprises soutenues et accompagnées à travers un système complexe d’incitations fiscales, de financements subventionnés, de financement participatif en actions, de services d’internationalisation et de soutien à l’étranger : une expertise importante, que l’Italie souhaite partager avec la Tunisie, en fournissant des compétences et des outils pour faire face aux défis des marchés internationaux.

La Tunisie a entamé le même processus en 2018 avec les mesures contenues dans le « Startup Act » et dans le cadre du Plan Stratégique National pour la Tunisie Numérique 2021-2025, visant non seulement à soutenir les startups locales, mais plus généralement à encourager les jeunes talents, la croissance économique du pays et à faire de la Tunisie un véritable hub d’innovation pour l’ensemble du continent africain.

La Directrice du Bureau de l’Agence ICE de Tunis Francesca Tango a déclaré.

« La Formation joue un rôle de plus en plus stratégique dans la vie professionnelle de chacun d’entre nous, la formation ICE AGENZIA vise à accompagner les managers tunisiens du secteur dans un « scale-up » utile dédié notamment aux activités de communication de leur projet innovant (pitching, marketing digital, analytiques, réseaux sociaux, protection et valorisation de la propriété intellectuelle), dans le but de permettre une expansion et une amélioration de leur réseau de contacts.

A l’occasion de cette édition, nous avons lancé une enquête auprès de tous les participants des éditions précédentes : nombreuses (87% des réponses) sont les entreprises qui travaillent aujourd’hui en permanence avec d’autres pays (non seulement l’Italie, mais aussi la France, l’Allemagne, l’Espagne, le Portugal, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, le Qatar), les participants ont tous souligné l’importance de bien communiquer leur projet innovant et de se sentir membre d’un réseau.

Un autre fait intéressant concernant la participation à l’appel d’admission 2025 est d’avoir reçu de nombreuses candidatures liées non seulement à des applications dédiées aux services, mais aussi à la mobilité intelligente, aux technologies durables pour la gestion de l’eau, aux textiles innovants et verts et aux applications d’IA. Cela témoigne de l’image d’une Tunisie de plus en plus ouverte sur l’avenir et qui développe de plus en plus les thèmes actuelles telles que la Biotech, la Deeptech (nouveaux matériaux, robotique avancée, intelligence artificielle), la Cleantech».

