Plusieurs temps forts ont marqué le Tunisia Digital Summit, dans sa troisième édition, tenue les 02 et 03 avril à Tunis. Présente en force à ce rendez-vous de la transformation digitale, 3S s’est allié à Tunisie Telecom pour annoncer le lancement du premier réseau national IoT en Tunisie.

Un mémorandum d’entente a été signé par Monsieur Mohamed Fadhel Kraiem, PDG de Tunisie Telecom, et Monsieur Adel Dahmani, DGA de 3S, et ce en présence de Monsieur Anouar Maârouf, ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique.

Il porte sur la mise en place d’un réseau national IoT (Internet des objets) à base du standard LoRaWAN, développé par LoRa Alliance.

Ce projet ambitieux vise deux principaux objectifs :

– répondre à différents cas d’usage nécessitant la transmission de petites quantités d’informations à longue portée avec des contraintes de coût et de consommation énergétiques;

– accompagner les entreprises et startups dans leurs projets IoT : de la connectivité au transport, en garantissant un niveau de sécurité conforme aux normes et standards en vigueur.

Cette stratégie, basée sur la technologie ouverte LoRaWAN, permet de répondre aux spécificités des projets IoT des économies émergentes, tout en garantissant l’interopérabilité entre tous les acteurs de la chaîne de valeur : éditeurs d’applications, constructeurs d’objets connectés, équipementiers, fournisseurs de services, etc.

La mise en place de ce réseau IoT contribuera à promouvoir l’industrie nationale du savoir et à libérer nos start-up pour la promotion de services à très forte valeur ajoutée.