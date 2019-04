Topnet, le leader du marché de l’internet en Tunisie et Be Wireless Solutions (BWS), pionnier du développement de solutions Internet Of Things (IoT), signent un accord de partenariat global marquant une nouvelle étape dans leurs stratégies d’innovation.

Après le lancement de son offre IoT de vidéosurveillance « Home Secure », Topnet ambitionne, à travers ce partenariat, d’enrichir son catalogue de solutions d’objets connectés, pour répondre principalement aux besoins de ses clients professionnels, dans tous les secteurs d’activité, notamment, via le déploiement de solutions d’optimisation de la consommation énergétique « Smart Energy management » et de la sécurité « Secure Office ».

A l’occasion de la signature de ce partenariat, une cérémonie a été organisée au siège de Topnet en présence de Monsieur Elyes Ben Sassi, Directeur Général de Topnet et de Monsieur Karim Kharrat Président Directeur Général de BWS.

Lors de cette cérémonie, Monsieur Elyes Ben Sassi a déclaré que ce partenariat, conclu avec BWS dans le domaine de l’IoT, s’inscrit parfaitement dans la stratégie de développement de services innovants à forte valeur ajoutée pour les professionnels. Il a par ailleurs souligné l’attachement de Topnet à encourager l’écosystème d’entreprenariat dans le domaine des nouvelles technologies en Tunisie.

De son côté, Monsieur Karim Kharrat s’est dit réjoui de sa collaboration avec le leader de l’internet en Tunisie. Il a rappelé que BWS, en tant qu’opérateur et industriel IoT Tunisien, dispose d’une infrastructure lui permettant de lancer, dès à présent, et conjointement avec Topnet des solutions connectées et intelligentes.