TOPNET, premier fournisseur de services Internet en Tunisie et acteur de référence en matière de solutions innovantes pour l’accompagnement des Entreprises dans leur transformation digitale, vient de participer à la 8ème édition du Forum international DSI, le rendez-vous annuel incontournable des DSI Africains et internationaux.

En marge de cet évènement, TOPNET a annoncé le lancement de BIROU, sa nouvelle solution spécialement développée pour les PME, PMI et TPE, offrant une plateforme simple et intuitive pour la gestion d’entreprise, qui englobe des outils de facturation, de recouvrement, d’édition de devis, de suivi des dépenses et de stock, etc.

A travers ce lancement, TOPNET confirme sa stratégie d’accompagnement des PME Tunisiennes dans le développement de leurs Business, en leur offrant des solutions adaptées à leurs besoins.