Tunisie Telecom et Topnet se mobilisent à nouveau pour la bonne cause en ce Ramadan 2024. La campagne “couffins de Ramadan” est organisée encore une fois cette année par TT dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale et afin d’aider les plus démunis.

Les équipes de bénévoles de Tunisie Telecom et de Topnet en partenariat avec le croissant rouge Tunisien ont préparé les couffins de Ramadan destinées aux populations les plus vulnérables dans une ambiance chaleureuse et de partage.

La première destination était Sejnane, où les premiers camions chargés de plusieurs dizaines de cartons ont d’abord été envoyés. 75 couffins ont été distribués le 13 mars 2024. Par la suite les camions de Topnet et TT ont pris la direction de Beja le 14 mars où quelques 75 autres couffins ont été offerts.

Durant cette période spéciale du Ramadan, Tunisie Telecom et ses partenaires ont placé la solidarité et la générosité au cœur de leurs priorités. Leur objectif est d’offrir aux Tunisiens les plus démunis les provisions nécessaires pour ce mois sacré, leur permettant ainsi de partager en famille les bénédictions de cette période.

Découvrez dans la vidéo de la préparation des Couffins de Ramadan par les équipes de TT et Topnet :