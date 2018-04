La société ONE TECH HOLDING a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2018.

– Les revenus du groupe One Tech ont progressé durant le premier trimestre 2018 de 27,4% par rapport à la même période de l’année 2017;

– La croissance des revenus de 44 millions de dinars, sur le premier trimestre, a principalement été la résultante d’une importante progression des exportations +32,9%, qui représentent désormais 79,3% du chiffre d’affaires consolidé du groupe ;

– Les revenus consolidés du pôle mécatronique ont atteint, sur le premier trimestre 2018, 100,2 millions de dinars, en forte progression de 35,8% par rapport à leur niveau de la même période en 2017 ;

– L’effort d’investissement du Groupe ONE TECH reste soutenu et couvre les augmentations capacitaires ainsi que les améliorations de la qualité et de la productivité. Les investissements physiques ont atteint sur le premier trimestre de l’année 2018 une enveloppe de 14,1 millions de dinars, en augmentation par rapport à leur niveau du premier trimestre 2017 de 17,9% ;

– L’endettement global du groupe passe à 111 millions de dinars contre 99,6 millions de dinars en fin d’année 2017 ;

– En début du premier trimestre de l’année 2018 le groupe OTH a cédé une part majoritaire de la filiale Stucom au profit de la société Pichler, leader Italo-germanique dans la construction métallique et les façades. Par conséquent, la Stucom qui ne représente pas une activité stratégique pour le groupe OTH, n’est plus considérée au niveau du périmètre de consolidation.

– La filiale Marocaine OTMA a réalisé au courant du premier trimestre 2018 un chiffre d’affaires de 5,5 millions de dinars contre 2,48 millions au courant de la même période en 2017, soit en progression de 121,8%.