La croissance de l’activité du groupe ONE TECH Holding se confirme sur le quatrième trimestre de l’année 2022. Le groupe One Tech a en effet réalisé, sur le dernier trimestre de l’année, une forte croissance au niveau de l’ensemble de ses pôles d’activité par rapport au dernier trimestre de l’année 2021, enregistrant ainsi des revenus consolidés de 279,185 millions TND, soit une progression de 12,5%. Cette forte croissance est principalement tirée par les exportations qui augmentent de 13,7% sur la période.

Les revenus de l’année 2022 se sont remontés à 1,046 milliard de dinars, soit en progression de 15,6% par rapport à l’année dernière. Les exportations ont atteint sur l’année une enveloppe de 917,194 millions de dinars, représentant ainsi 87,7% du total des revenus.

Le chiffre d’affaires du pôle câbles s’est élevé sur l’année 2022 à 515,842 Millions de dinars, en augmentation de 18,7% par rapport à l’année 2021, cette variation provient essentiellement de l’export qui a augmenté de 24% au courant de l’année 2022, les revenus du pôle câbles à l’exportation représentant désormais 82,6%.

Le chiffre d’affaires du pôle mécatronique s’est élevé au 31 Décembre 2022 à 483,218 Millions de dinars, en progression annuelle de 13,6 %, et ce malgré la pénurie des semi‐conducteurs et les difficultés logistiques qui ont touché ce secteur d’activité tout au long de l’année 2022.

A ces perturbations se sont relayés les augmentations des couts de la production et une importante détérioration du dinar par rapport au dollar, qui ont à leur tour impacté négativement les marges. Néanmoins, on assiste sur le dernier trimestre de l’année 2022 à une certaine stabilisation, et les augmentations des couts de la matière première commencent à être impactées dans leur totalité au niveau des prix de vente ce qui entrainera un effet de rattrapage sur les différents niveaux de marge durant le dernier trimestre.

Investissements et financement :

Le Groupe One Tech continue à engager des investissements importants eu égard aux opportunités de croissance qui se présentent. Les investissements physiques ont ainsi atteint sur l’année 2022 un niveau de 32,470 millions de dinars, en très faible baisse par rapport à leur niveau de 2021.

Le plus gros de ces investissements reste toujours orienté vers l’amélioration de la qualité et de la productivité, l’introduction de nouvelles technologies, et le perfectionnement des systèmes d’information du groupe.

Aussi, et dans l’objectif de réduire les charges énergétiques, des investissements conséquents au niveau des énergies renouvelables ont été engagés au courant de l’année 2022 et seront en grande partie réalisés au courant du premier semestre de l’année 2023.

L’endettement global du groupe au 31 décembre 2022, a été maintenu à son niveau de fin d’année 2021, soit 154 millions de dinars, avec une composante courte plus importante permettant de parfaire le financement de l’augmentation des besoins en fonds de roulement des différentes filiales du groupe résultant, surtout, des pénuries et de l’augmentation des cours de la matière de base.