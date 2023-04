Les revenus consolidés du groupe One Tech holding ont enregistré, au premier trimestre de l’année, une progression de 16,6% en ligne avec le budget, pour atteindre 300,5 millions de dinars (MDT), soit une forte croissance au niveau de l’ensemble de ses pôles d’activité par rapport à la même période de l’année 2022.

La croissance en valeur absolue reste principalement tirée par les exportations qui augmentent de 15,7% sur la période, selon Tunisie Valeurs.

Les exportations ont atteint, sur le premier trimestre, une enveloppe de 261,6 MDT, représentant ainsi 87,1% du total des revenus.

Le chiffre d’affaires du pôle câbles s’est élevé sur le premier trimestre 2023 à 143,4 MDT, en augmentation de 10,8% en glissement annuel. Cette variation provient essentiellement de l’export qui a augmenté de 10,1%, les revenus du pôle câbles à l’exportation représentant 80,4% du total des revenus.

Le chiffre d’affaires du pôle mécatronique s’est élevé au 31 mars 2023 à 144,2 MDT, en quasi-niveau avec le pôle câbles, et en progression par rapport à la même période de l’année dernière de 21%.

Après la pénurie des semi-conducteurs et les difficultés logistiques qui ont touché ce secteur d’activité tout au long de l’année 2022, on constate un retour progressif à la normale, explique Tunisie Valeurs. “… On assiste, sur le premier trimestre de l’année 2023, à une certaine stabilisation de la volatilité des cours de la matière de base, d’une part, rajouter à cela le fait que les dernières augmentations des coûts de la matière première ont finalement été impactées dans leur quasi-totalité au niveau des prix de vente, d’autre part, ce qui a entrainé une amélioration très sensible des différents niveaux de marge durant le premier trimestre de l’année en cours “.

Il s’en suit que les performances opérationnelles globales du groupe sont en ligne par rapport au budget et en nette amélioration par rapport à la même période de l’année 2022, conclut Tunisie Valeurs.