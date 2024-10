La bourse de Tunis a terminé la semaine, du 7 au 11 Octobre, sur une note stable. Le Tunindex s’est maintenu à 9909,87 points. Le benchmark maintient sa performance depuis le début de l’année à +13,2%, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Sur le front des échanges et en l’absence de transactions, le volume total échangé sur cette semaine a été modeste de 24,8 MD, soit un volume quotidien moyen avoisinant les 5MD. Le titre One Tech Holding a été le plus échangé courant la semaine, accaparant à lui seul 24% du volume transigé sur le marché.

Analyse des valeurs

Le titre Ciments de Bizerte s’est retrouvé en haut du palmarès. L’action du cimentier a affiché la meilleure performance de la semaine, se hissant de 7,3 % à 0,590 D, en drainant un modeste flux de 7 mille dinars.

Le titre BH Leasing a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action du loueur a gagné 5,8 % à 4,390 D, en amassant un modeste volume de 6 mille dinars sur l’ensemble de la semaine.

SANIMED s’est retrouvé en lanterne rouge du marché. Le titre du spécialiste en articles sanitaires a reculé de 18,8 % à 0,950 D, dans un volume d’échange quasi-nul.

One Tech Holding a été le titre le plus dynamique de la semaine, drainant sur la cote 5,9MD, soit 24 % du volume transigé sur le marché. Le titre de la holding s’est hissé de 5,5% à 9,970 D.