Au troisième trimestre 2025, le Groupe OneTech a réalisé un chiffre d’affaires de 254,15

millions de dinars, demeurant globalement stable par rapport à la même période de 2024, confirmant la résilience de son modèle économique malgré un secteur de l’automobile encore en stagnation en Europe.

Une dynamique export toujours soutenue

Les ventes à l’export poursuivent leur tendance haussière pour le quatrième trimestre

consécutif, enregistrant une progression de 3% pour atteindre 222 millions de dinars.

Cette croissance est portée principalement par la branche mécatronique, en hausse de 6 % (+7 millions de dinars), stimulée par la reprise des ventes de véhicules électriques.

Performance cumulée sur neuf mois

Sur les neuf premiers mois de 2025, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’établit à 799,04 millions de dinars, en progression de 1,6 % par rapport à la même période de 2024.

Cette évolution demeure principalement tirée par les exportations, en hausse de 4,2 % (+28,19 millions de dinars), qui représentent désormais 87,1 % du chiffre d’affaires total.

La performance à l’international provient notamment de :

 La progression du pôle Câbles de +6,1 %

 La hausse du pôle Mécatronique de +3,2 %

Les ventes locales, quant à elles, enregistrent un repli de 12,9%, impactées par la baisse du chiffre d’affaires local du pôle Câbles et de la plus-value sur cession d’Helioflex réalisée en 2024.

Maintien d’un rythme soutenu d’investissement

En ligne avec les orientations de son plan stratégique « Challenge 2028 », le Groupe OneTech poursuit la mise en œuvre de son programme d’investissement visant à soutenir sa montée en gamme technologique et à renforcer sa compétitivité internationale.

Sur les neuf premiers mois de 2025, le volume global des investissements réalisés s’élève à 24,23 millions de dinars, contre 20,54 millions de dinars à la même période de 2024, soit une hausse de 18%.

Ces investissements illustrent l’engagement du Groupe en faveur de l’amélioration de la qualité et de la productivité ainsi que de la performance énergétique et du développement durable.

Poursuite de la maîtrise de l’endettement

Dans le même esprit de discipline financière, le Groupe OneTech poursuit la réduction

progressive de son endettement, conformément aux engagements de son plan stratégique. Au 30 septembre 2025, l’endettement global du Groupe affiche un repli net de 34,5 millions de dinars, soit une baisse de 27 % par rapport à fin 2024.