Le Domaine Ben Ammar Bio et l’huile Aljazira, ce sont les récipiendaires du premier prix de la 4ème édition du Concours national de la meilleure huile d’olive conditionnée, respectivement pour la catégorie de l’huile d’olive conditionnée “fruité moyen” et la catégorie de “fruité intense”, lors d’une cérémonie organisée à Gammarth, jeudi 19 avril.

Pour Mokhtar Ben Achour, directeur général d’Al Jazira, cité par l’agence TAP, cette distinction est le fruit d’un travail acharné entrepris par son équipe aussi bien en matière de qualité que d’emballage, précisant que sa société vient de lancer pour la première fois en Tunisie de l’huile d’olive conditionnée en spray.

Il a fait savoir qu’il a réussi à conquérir d’importants marchés à l’international, dont les pays de Golfe, l’Europe et plusieurs pays asiatiques, en l’occurrence le Japon, la Chine et la Malaisie. “Nous projetons de conquérir de nouveaux marchés dans les années à venir, notamment l’Amérique du Nord et l’Amérique du sud”.

“L’huile d’olive tunisienne figure parmi les meilleures à l’échelle internationale, mais nous devons travailler énormément sur sa valorisation et sa commercialisation à l’étranger”, a-t-il noté.

De son côté, Rawia Ben Ammar, la directrice des ventes du “Domaine Ben Ammar Bio”, a souligné que sa société produit de l’huile d’olive biologique en petites quantités mais dont la qualité a été prouvée en Tunisie et ailleurs. “Nous avons déjà reçu deux autres médailles d’or en Tunisie dont l’une pour le meilleur emballage. A l’échelle internationale, nous avons reçu une médaille d’or en Italie et bientôt deux autres médailles d’or au Japon et à New York”, a-t-elle souligné.

La particularité et la plus-value de son huile d’olive sont dues à l’intérêt accordé à l’olivier et aussi au dispositif employé pour la pression des olives, qui s’inspire des méthodes traditionnelles de nos grands pères.

Le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani, a indiqué que son département accorde un intérêt particulier à la promotion de l’huile d’olive à l’étranger, au vu de son importance, soulignant que les exportations de l’huile ont représenté, durant le premier trimestre 2018, 8,5% du total des exportations manufacturières.

Quant au ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb, il a fait savoir qu’une nouvelle superficie de 24 mille ha a été réservée cette année à la culture de l’olivier, soit environ de 4,5 millions de nouveaux oliviers, estimant que l’objectif fixé concernant la plantation d’un million d’oliviers sera atteint avant les dates fixées.

A noter que 17 sociétés ont présenté leurs candidatures à ce concours, qui regroupe deux catégories (fruité moyen et fruité intense).