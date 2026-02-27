Des rencontres professionnelles “Door to Door” (D2D) dédiées à la filière de l’huile d’olive se tiendront du 24 au 27 mars prochain aux Pays-Bas et en Belgique, au profit des exportateurs tunisiens.

Ces missions sont organisées à l’initiative du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), en collaboration avec l’Ambassade de Tunisie à La Haye et l’Ambassade de Tunisie à Bruxelles.

Ces rendez-vous B2B, préalablement programmés avec des importateurs et distributeurs locaux, visent à permettre aux opérateurs tunisiens du secteur de l’huile d’olive de consolider leur présence et de nouer de nouveaux partenariats commerciaux sur ces deux marchés européens à fort potentiel.

Les entreprises tunisiennes intéressées sont invitées à s’inscrire en ligne au plus tard le 5 mars 2026.