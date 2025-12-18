Les dernières 24 heures ont été marquées par des annonces de régulation bancaire, des signaux de marché sur le pétrole liés aux sanctions, et des repères de prix sur l’huile d’olive. Plusieurs décisions d’autorités (Royaume-Uni, Inde, États-Unis) et mouvements de marché (Brent/WTI) structurent l’actualité économique mondiale.

Banques : supervision et cadre des indices de référence

Au Royaume-Uni, le gouvernement a annoncé une refonte du régime des benchmarks financiers afin de réduire la charge de conformité et de recentrer l’encadrement sur les indices jugés systémiques ; la réduction visée du nombre d’administrateurs concernés est estimée à 80–90%.

En Inde, la banque centrale (RBI) a imposé des restrictions à une banque coopérative urbaine, incluant l’interdiction d’octroyer de nouveaux prêts et un plafond de retrait de dépôts (sur une période annoncée de six mois).

Aux États-Unis, la Réserve fédérale a, selon des sources, clos des notifications formelles adressées à Citigroup concernant des faiblesses de gestion des risques de trading (MRIAs), un signal suivi par les marchés bancaires.

Énergie : pétrole soutenu par le risque sanctions/blocage

Les cours du pétrole ont progressé avec des informations faisant état de sanctions américaines potentielles visant l’énergie russe et d’un risque lié à un blocage de tankers vénézuéliens. Reuters rapportait un Brent autour de 60,10 $/b et un WTI autour de 56,38 $/b à l’instant mentionné.

Dans les majors, BP a annoncé la nomination de Meg O’Neill (Woodside) comme prochaine CEO, avec prise de fonctions annoncée pour avril 2026, après la sortie de Murray.

Agriculture : repères sur les flux céréaliers

Un repère de marché publié par l’USDA (édition décembre 2025) met en avant une dynamique d’exportations américaines de maïs et une prévision d’exportations 2025/26 à 81,3 Mt, avec une mention de volumes inspectés au premier trimestre 2025/26 dépassant 19 Mt.

Huile d’olive : points de prix “à l’origine”

Des relevés de prix “à l’origine” agrégés par Oleista indiquent (dernières mises à jour affichées) une extra-vierge à 3,73 €/kg en Tunisie (maj 2025-12-08) et 4,82 €/kg en Grèce (maj 2025-12-09).