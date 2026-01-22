L’ambassade de Tunisie au Japon a organisé récemment un séminaire scientifique et promotionnel consacré à l’huile d’olive tunisienne, suivi d’une dégustation d’échantillons sélectionnés. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer le positionnement de ce produit phare sur le marché japonais.

Placée sous le thème « La saveur unique de l’huile d’olive tunisienne d’exception : séminaire et session de dégustation », la manifestation a réuni des experts du secteur, notamment des représentants de l’Université de Tsukuba, de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et de l’Association japonaise des dégustateurs d’huile d’olive.

Selon les canaux de communication de l’ambassade, les intervenants ont mis en avant les caractéristiques organoleptiques distinctives, les bienfaits nutritionnels et les atouts qualitatifs de l’huile d’olive tunisienne, tout en soulignant son potentiel compétitif sur le marché mondial.

L’événement a bénéficié d’une couverture médiatique significative, avec la participation active de journalistes japonais qui ont relayé les opportunités commerciales et les perspectives de développement liées à l’exportation de ce produit emblématique de l’agriculture tunisienne.