Plus de 60 rencontres d’affaires directes (BtoB) se sont tenues à Tunis, entre des hommes d’affaires nigérians et des professionnels tunisiens exerçant dans le secteur des industries agroalimentaires, notamment dans les filières de l’huile d’olive, des dattes, des pâtes et des produits laitiers, d’après un communiqué, publié mercredi, par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

Ces rencontres, tenues mardi, visent à renforcer les relations tuniso-nigérianes, à accroître le volume des échanges commerciaux bilatéraux et d’en diversifier la composition.​​​​​​​

Il s’agit d’approfondir l’intégration économique de la Tunisie dans le contexte africain et de renforcer sa présence sur les marchés subsahariens, ainsi que de tirer parti des opportunités offertes par l’accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf),selon la même source.

Il convient de noter que la visite de la délégation nigériane se poursuit les 29 et 30 avril par une série de visites de terrain (Door to Door- D2D) auprès de plusieurs entreprises tunisiennes exportatrices du secteur agroalimentaire.

Pour rappel, le volume des échanges commerciaux entre la Tunisie et le Nigéria a atteint environ 100,9 millions de dinars (MD), en 2025.

Nigéria est le quatrième plus important marché d’Afrique subsaharienne pour la Tunisie, avec des exportations en hausse, à 98,2 MD, en 2025.