Youssef Chahed a donné, dans l’après-midi du jeudi 12 avril au pôle technologique de Borj Cedria, le coup d’envoi officiel des “Journées nationales de l’entrepreneuriat et de la création d’entreprises” dans l’ensemble des gouvernorats du pays, sous le thème “Les avantages financiers de la nouvelle loi d’investissement et des avantages fiscaux”.

Chahed a également saisi cette occasion pour visiter la pépinière d’entreprises du pôle technologique de Borj Cedria, où il a pris connaissance des différentes activités, projets et initiatives des jeunes promoteurs, incitant ces derniers à développer davantage leurs projets.

Le chef du gouvernement estime que les projets réalisés par un nombre de jeunes promoteurs sont des success-stories et constituent un modèle pour les jeunes et notamment parmi les diplômés du supérieur en chômage.

Il s’est entretenu avec plusieurs jeunes promoteurs sur leurs projets réussis, dans les domaines de services, de la technologie, de l’agriculture, de l’industrie et autres.

Chahed a fait part du souci de l’Etat de mettre en place tous les fondements de la réussite de la création de projets et des initiatives privées, rappelant, à ce propos, les mesures et les législations mises en place pour impulser l’investissement et notamment la nouvelle loi sur l’investissement et le start-up Act, nouveau cadre juridique qui va encourager l’investissement dans les secteurs de la technologie et de l’économie numérique.

Il a annoncé qu’un décret gouvernemental sera bientôt promulgué qui fixe l’ensemble des autorisations nécessaires pour la réalisation des projets, leurs délais et les conditions de leur octroi, et la consécration du principe “le silence de l’administration après dépassement des délais légaux constitue en soi une autorisation”, outre la promulgation du décret gouvernemental organisant le Fonds d’appui aux PME.

A l’occasion de la visite du chef du gouvernement, des étudiants ont protesté devant le technopole Borj Cedria, demandant des éclairages sur le sort de l’année universitaire actuelle et se demandant si elle ne sera pas une année blanche.