L’Institut supérieur des affaires de Tunis (Tunis Business School-TBS) a annoncé, sur sa page officielle, l’organisation de sa première édition de la journée de l’entrepreneuriat (TBS Entrepreneurship Day) mercredi prochain, 29 avril 2026 à son siège à El Mourouj.

Organisé en partenariat avec IEEE TBS SB et JCI TBS, cet évènement réunira des entrepreneurs, des universitaires, des incubateurs, des business angel et des étudiants.

Au programme de la manifestation, des panels de discussion sur l’écosystème de l’entrepreneuriat en Tunisie et les opportunités de création d’entreprises.

Un représentant de Startup Act Tunisie sera également présent pour expliquer le cadre juridique des Startups en Tunisie.

Les étudiants rencontreront des entrepreneurs, des incubateurs et des business Angel et découvriront les moyens ayant contribué au succès de Startups réussies.

Ils pourront aussi participer aux workshops sur le pitching, le pitch deck et le branding pour développer leurs compétences outre les opportunités de réseautage.

Des tables rondes sur le financement des startups, la gestion d’un projet parallèlement aux études et l’éthique et l’entrepreneuriat figurent également au programme.

Par ailleurs, TBS a aussi annoncé qu’une délégation de professeurs de l’Université américaine Binghamton à New York se rendra, demain lundi, 27 avril, à son siège pour une éventuelle collaboration.

A cette occasion, l’Institut invite les étudiants intéressés à assister à la rencontre qui aura lieu à la salle Innovation entre 12h45 et 13h30.

Créé en 2010, TBS est la première et la seule institution d’enseignement supérieur public à suivre le modèle américain en Tunisie.

En 2024, TBS a été accrédité par le Conseil des commissaires de l’International Accreditation Council for Business Education (IACBE) pour

la conformité de ses programmes aux principes d’accréditation de l’IACBE.