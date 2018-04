Des défaillances relatives au stockage des produits pétroliers dans la Société nationale de distribution du pétrole (AGIL), à la gestion de son réseau des stations et de ventes directes des produits pétroliers, à l’activité huiles ainsi qu’à la facturation des bons d’essence après l’exploitation, accordés aux agents de l’Etat, ont été mises en exergues dans le dernier rapport de suivi des défaillances dans le secteur de l’énergie, réalisé par le Haut comité de contrôle administratif et financier (HCCAF).

Ces défaillances, révélées auparavant par la Cour des comptes, ont également concerné les réductions accordées aux clients, selon ce 24ème rapport annuel du HCCAF présenté mercredi 11 avril.

AGIL tente actuellement de remédier à ces défaillances, ce qui lui a permis de les réduire de 32%, alors que 54% sont en cours de traitement. Cependant, aucune mesure n’a été entreprise par l’entreprise pour arriver à bout de 8% des dysfonctionnements qui restent et dont le traitement nécessite l’intervention de la tutelle et des ministères chargés de l’environnement et du transport.

Le HCCAF a formulé dans ce sujet huit recommandations portant sur la rationalisation de la gestion, l’amélioration du rendement et le renforcement de la coopération avec les différents intervenants dans le secteur.