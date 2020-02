La Société nationale de distribution des pétroles (AGIL), leader sur le marché de distribution des hydrocarbures, a signé, jeudi 27 février 2020, un accord de partenariat avec SAM, représentant officiel de la marque MITSUBISHI en Tunisie.

Cet accord scelle la confiance de la société SAM dans les lubrifiants Agil-Eni à travers la recommandation de leur utilisation lors de la mise en circulation des nouveaux véhicules MITSUBISHI ou de leur entretien périodique.

La SNDP conclut ainsi son premier partenariat avec le concessionnaire automobile SAM, en alliant la précision et la technologie d’un constructeur automobile japonais à la performance et la technologie des lubrifiants et carburants AGIL.

Forte de son partenariat avec Eni, l’un des géants de la technologie des lubrifiants, AGIL offre ainsi à sa clientèle une large gamme de lubrifiants pour automobiles, à savoir «TANIX» et eni I-sint couvrant l’ensemble des applications (essence, diesel et gaz) ; une gamme qui répond parfaitement aux exigences des moteurs les plus modernes.

La concrétisation de ce partenariat s’inscrit dans le cadre des axes stratégiques de développement des deux sociétés qui ont décidé de s’unir sur le même chemin en choisissant de continuer leur route ensemble.

Ce partenariat porte sur l’utilisation et la préconisation par MITSUBISHI /SAM des lubrifiants et carburants premium AGIL. En contrepartie, la SNDP mettra à la disposition de SAM des espaces d’exposition ou de promotion dans ses stations-service. Sans compter les nombreuses actions communes de marketing et de communication programmées dans le cadre de ce partenariat.

SAM commercialise, sous la marque MITSUBISHI, une gamme variée de voitures japonaises (pick-up, 4×4, SUV et voitures populaires).

Cet événement a été l’occasion idoine pour la SAM MITSUBISHI d’annoncer des scoops. Et pas n’importe lesquels. Ainsi, dans un mois environ, la société va introduire la première berline tri-corp populaire en Tunisie, pour le grand plaisir des automobilistes et des férus de design élégant.

Pour célébrer et magnifier de la plus belle des manières ce partenariat, SAM MITSUBISHI a présenté en exclusivité 2 nouveaux modèles: l’Eclipse Cross et la Pajero Sport.

A propos de SNDP Agil:

Leader sur le marché de distribution des hydrocarbures, la Société Nationale de Distribution des pétroles AGIL assure le ravitaillement en carburants, lubrifiants et GPL de tous les secteurs, de l’industrie à l’agriculture, en passant par la pêche, le soutage national et international et le transport sous toutes ses formes…

Grâce à son réseau actuel de 215 stations-service (le plus important en Tunisie), Agil couvre l’ensemble du territoire tunisien en carburants et lubrifiants. Un réseau qui vient d’être étoffé par les nouvelles stations-service Mnihla, Karkar, Ras Enjla, Rafraf et Oueslatia. En développant une nouvelle charte graphique pour ses stations-service, AGIL renforce l’identité de son réseau grâce à une image plus moderne, un cadre agréable, des distributeurs de nouvelle génération permettant une consommation énergétique plus efficiente.

Parallèlement à la standardisation de son réseau, AGIL mise sur la qualité de service de ses stations-service et sa relation client. En 2018, Agil innove et lance son carburant de dernière génération technologique AgilX Premium Gasoil et Essence qui protège et nettoie le moteur.

L’activité AGIL lubrifiants, avec une large gamme de produits répondant à tous les besoins en matière de lubrification, est en constant développement.

AGIL lubrifiants forte de ses résultats sur le marché national a réussi à pénétrer et conforter sa position sur des marchés à l’international.

A propos de SAM MITSUBISHI

Créée en 1963, SAM (Société de l’Automobile et du Matériel) est spécialisée dans la distribution de matériels roulants, de travaux publics et agricoles.

Représentant de marques préstigieuses de renommée mondiale en Tunisie, à l’instar de MITSUBISHI, JCB, DAF, ZETOR…, SAM dispose d’un centre de formation agréé par l’État, pour son personnel et ses clients.

Grâce à sa politique d’expansion et forte de son réseau de distribution couvrant tout le territoire tunisien, SAM va commercialiser en 2020 une nouvelle gamme de véhicule MITSUBISHI, ECLIPSE CROSS, PAJERO SPORT, ASX et bien entendu les véhicules populaires MIRAGE et ATTRAGE nouvelle génération. Ces modèles seront présentés aux différents Showroom du réseau de la SAM.