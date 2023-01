Connue sous sa marque commerciale “AGIL“, la Société nationale de distribution des pétroles (SNDP), distributeur public de produits pétroliers et gaziers (GPL), projette la mise en place, en 2023, d’un business-plan qui devrait aboutir, à terme, à la transformation de l’entreprise publique en grand groupe industriel.

Globalement, le programme de la SNDP, dont les bénéfices ont doublé en 2022 par rapport à 2021 (60 millions de dinars – MDT), compte réaliser de nouveaux projets.

Le premier consiste en la décision de changer le nom commercial de l’entreprise, en devenant «Agil Energy».

Toujours au plan commercial, l’entreprise publique projette de booster ses exportations vers l’Algérie. En 2022, la société a exporté sur ce marché 1 100 tonnes de produits pétroliers (huiles…). La gouvernance de la société en est particulièrement satisfaite au regard des déclarations à ce sujet du PDG de la SNDP, Khaled Bettine.

Au rayon des importations, la SNDP va commencer, conformément à la loi, à importer le kérosène dont les prix, contrairement à ceux de l’essence, du gazole et du GPL, sont libéralisés, ce qui lui permettrait de renforcer ses ventes et ses gains. Jusqu’ici ce produit était importé uniquement par la STIR.

Au plan industriel, Agil Energy va se lancer dans le développement des énergies vertes, particulièrement dans la production de l’hydrogène vert. Une stratégie a été arrêtée à cette fin jusqu’en 2025. Cette dernière prévoit la formation des cadres de la société dans le développement des nouvelles énergies et la mise en place de la logistique nécessaire pour le transport électrique (équipement des stations de services de bornes de recharge électrique).

Last but not least, Agil Energy va renforcer la digitalisation de ses prestations en adoptant progressivement le paiement électronique sur mobile.