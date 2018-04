Une table ronde a été organisée, mercredi 12 avril à l’UTICA, avec les chefs des missions diplomatiques africaines accrédités à Tunis, dans le cadre de la 3ème édition des Journées d’amitié et de partenariats africaines.

Dans son discours d’ouverture, Taieb KTARI, membre du bureau exécutif national de l’UTICA, a souligné que cette table ronde s’inscrit dans le cadre du retour de la politique tunisienne et de sa présence en Afrique, à travers une consolidation et un renforcement de ses partenariats avec les différents représentants du secteur public et privé africains.

“Cette action s’inscrit également dans une logique de partenariat Sud-sud qui privilégie les relations entre pays africains. Notre souhait aujourd’hui est que nos efforts conjoints puissent contribuer à donner un nouvel élan à la coopération économique bilatérale et asseoir un partenariat gagnant-gagnant entre les opérateurs économiques de notre continent”, a-t-il relevé.

M. KTARI a précisé que l’UTICA prévoit d’organiser cette année plus d’une dizaine d’actions de prospection multisectorielles en plus des participations aux foires et Salons sur le continent africain, afin de renforcer encore plus nos relations avec nos frères africains et d’établir un véritable partenariat efficace et fructueux.

Dans son intervention, Karim Ben Becher, directeur général Afrique au ministère des Affaires étrangères, a rappelé que cette journée africaine d’amitié est devenue désormais un rendez-vous annuel, qui constitue une occasion propice pour échanger les avis et explorer les voies et les moyens susceptibles de développer davantage les relations de coopération et de partenariat entre nos pays respectifs.

Il a également rappelé que la Tunisie fait de son engagement en faveur du continent africain l’une des orientations stratégique de sa politique économique et que le gouvernement tunisien est déterminé à hisser les relations de coopération avec nos partenaires africains à des niveaux supérieurs.

Pour sa part, Victor LOE, doyens des ambassadeurs africains à Tunis et ambassadeur du Cameroun, a salué les efforts déployés par la Tunisie et sa nouvelle stratégie africaine, en mettant en exergue le grand potentiel des différents pays du continent et les grandes possibilités de partenariats qui s’offrent aux opérateurs africains.

Deux interventions ont été assurées par les représentants des compagnies nationales, CTN et Tunisair, sur leurs stratégies continentales, notamment la nouvelle ligne maritime Gabès-Sfax-Dakar-Abidjan-Tema, et les nouvelles dessertes aériennes sur Douala (Cameroun) et Khartoum (Soudan) qui devraient démarrer en septembre 2018, ainsi que sur les nouvelles lignes qui sont en phase d’études telles que Libreville (Gabon), Kinshasa (RD Congo), Nigeria et Accra (Ghana).

Lors des débats, l’accent a été mis sur l’importance de la logistique et plus particulièrement le transport maritime et le fret aérien dans la facilitation des échanges commerciaux et la consolidations des relations d’affaires intra-africaines ainsi que sur le besoin de renforcement des missions d’accompagnement des entreprises tunisiennes en Afrique subsaharienne.