Le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET) présentera, les 12 et 13 avril 2018, sa vision de l’avenir à l’horizon 2030, dans le cadre de son action de repositionnement de l’environnement aux plans national et international.

Le CITET, créé en 1996, s’est engagé à développer ses capacités nationales dans le domaine de la maîtrise des technologies environnementales aux fins de contribuer au développement durable en Tunisie, dans le monde arabe et dans la région de la Méditerrané, ainsi qu’à mettre à niveau au plan environnemental certaines entreprises, à travers l’offre d’aides techniques.

A ce titre, le Centre organise, du 12 au 13 avril 2018, les journées de l’Eco-innovation qui examineront certains sujets relatifs aux perspectives de l’hôtellerie durable et aux enjeux en matière de durabilité de l’hôtellerie en Tunisie. Ces journées seront, aussi, l’occasion de présenter les activités du CITET au service des établissements hôteliers.

Les participants auront à examiner la question du “rôle des médias et de la société civile dans la promotion de l’éco-innovation technologique” et le “rôle de l’éco-innovation dans la promotion du développement durable”.

Un espace dédié aux différentes structures du CITET et ses services sera organisé au cours de ces journées, tels que le transfert de la technologie et l’accompagnement technique, la formation, l’analyse, les services de la communication ainsi que la coopération avec les institutions internationales.

Le CITET est actif à travers un réseau de relations nationales, composé des structures publiques et privées, universités et centres de recherches ainsi que des organisations non gouvernementales et reçoit un appui étranger de la part des agences internationales, telles que l’Agence allemande de coopération pour le développement (GIZ) et L’Agence japonaise de coopération internationale (JICA).