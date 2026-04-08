Une vaste campagne de propreté est menée, actuellement, dans le gouvernorat de Siliana par les services municipaux, la direction régionale de l’équipement et les organisations de la société civile.

Dans ce cadre, des travaux de nettoyage journalier, hebdomadaire et mensuel sont organisés dans les différentes délégations de la région, a souligné à l’Agence TAP, Faouzi Rajhi, responsable chargé des municipalités au gouvernorat de Siliana.

Il a ajouté que ces travaux concernent la collecte des ordures ménagères, l’entretien de la voirie, des espaces publics et des entrées de la ville, outre l’élimination des débris de chantiers.

De vastes interventions de curage des oueds et de lutte contre les abandons des déchets sont assurées, mensuellement, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, une séance de travail a été tenue, récemment, au siège du gouvernorat consacrée aux moyens susceptibles de renforcer la mobilisation citoyenne pour un environnement sain dans la région.