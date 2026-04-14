La municipalité de Djerba Houmt Souk (gouvernorat de Médenine) a organisé une journée dédiée à l’environnement, dans le cadre d’une initiative lancée en début d’année et reconduite chaque deuxième dimanche du mois.

Cette initiative vise à mener diverses actions en matière de propreté, de protection de l’environnement et d’amélioration du cadre de vie, avec la participation des composantes de la société civile et des citoyens, afin de promouvoir une culture environnementale saine, a indiqué le secrétaire général de la municipalité, Mohamed Zammouri.

La quatrième édition de cette journée a concerné l’arrondissement municipal Erriadh, où une campagne de nettoyage a été menée, en plus de travaux d’entretien de l’éclairage public, d’opérations de peinture, de plantation d’arbres, ainsi que de l’entretien des espaces verts et de l’élimination des points noirs, avec la participation de citoyens, d’associations et des Scouts tunisiens, partenaires réguliers de cette initiative.

Zammouri a souligné que ces interventions s’inscrivent dans le cadre des préparatifs de la saison estivale et touristique, d’autant que la zone d’Erriadh, connue pour abriter le projet d’art urbain “Djerbahood”, et pour son musée à ciel ouvert de fresques murales, constitue une destination touristique prisée des Tunisiens et des étrangers.

Il a également annoncé que la prochaine “Journée de l’environnement” se tiendra le 10 mai à l’arrondissement de Houmt Souk.