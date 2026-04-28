Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors a donné le coup d’envoi du projet “l’enfant et le jardinage” au complexe de l’enfance de Bousalem, dans le gouvernorat de Jendouba.

Selon un communiqué publié, ce mardi, sur la page du ministère, ce projet vise à impliquer l’enfant, en tant que membre actif de la famille éducative, dans la promotion d’une culture environnementale durable anti-pollution.

Ce projet éducatif et pédagogique a démarré par l’aménagement d’espaces verts au sein du complexe de l’enfance de Bousalem, avec la participation des enfants, dans un cadre global visant à réduire les déchets et à promouvoir des pratiques respectueuses de l’environnement.

Le projet repose sur une approche pédagogique basée sur l’apprentissage par la pratique, à travers l’implication des enfants dans des activités de plantation, d’arrosage et d’entretien des plantes, ainsi que dans la réduction de la pollution liée à l’utilisation excessive du plastique.

D’après le ministère, ce projet sera généralisé sur d’autres institutions de l’enfance à travers le pays.