Le ministre de l’Environnement, Habib Abid, a affirmé que son département travaille sur six axes fondamentaux pour améliorer la situation environnementale. Il s’agit d’une réhabilitation des installations d’assainissement, l’amélioration de la qualité des eaux usées et leur valorisation, le développement du système de gestion des déchets, la réhabilitation du littoral et sa protection contre l’érosion, ainsi que la réduction de la pollution, la préservation de la biodiversité et l’adaptation aux défis climatiques.

Répondant à une question posée par la députée Rim Sghaier sur la situation environnementale dans les localités d’El Mida et de Menzel Bouzelfa (gouvernorat de Nabeul), Abid a expliqué que l’intervention du ministère dans ces zones couvre l’assainissement, la propreté, la gestion des déchets, la protection du littoral, ainsi que la réduction de la pollution.

Lors de la séance plénière tenue vendredi au Bardo, le ministre a indiqué que la ville de Menzel Bouzelfa est “prise en charge” par l’Office national de l’assainissement (ONAS) depuis 1994. Le réseau public comprend notamment 39 km de canalisations et 4 stations de pompage. Le taux d’assainissement dans la délégation atteint 90 %, un chiffre supérieur à la moyenne nationale qui est de 76 %, a noté le ministre.

Il a ajouté qu’un programme de projets d’assainissement est inscrit dans le budget 2026. Celui-ci prévoit le raccordement des quartiers de Daghbaji, Sondi, Jaafouri et de la division Dargouj à la station d’épuration de Menzel Bouzelfa, ainsi que l’étude des zones de Damous El Hacha et Beni Ghannem en vue de leur raccordement à la station d’épuration. Il comprend également un programme de création d’une station d’épuration dans la localité d’Errahma et le raccordement de l’ensemble des habitations pour un coût de 15 000 dinars, a encore ajouté Abid.

Le ministre a souligné que le plan de développement 2026‑2030 inclut de nouveaux projets, tels qu’une station d’épuration des eaux usées dans la zone d’El Majaris et l’extension du réseau d’assainissement, ainsi que la prise de mesures pour lutter contre la pollution, notamment le contrôle des huileries et le déversement de la margine.