La 5ème session du Comité technique mixte tuniso-algérien dans le domaine de la formation professionnelle s’est tenue, mardi 3 avril 2018 à Alger.

Les travaux ont porté sur l’évaluation de la mise en œuvre du programme exécutif au titre de 2016/2017 dans le domaine de la formation professionnelle entre les deux pays ainsi que sur l’examen et l’échange d’informations au sujet des divers aspects de la coopération bilatérale.

Cette session a été couronnée par un ensemble de recommandations et de décisions qui ont été inscrites dans une feuille de route pour la coopération bilatérale pour les années 2018 et 2019.

Il s’agit, notamment, d’œuvrer en vue de tirer profit des expériences réciproques en termes d’approches, des moyens et d’outils pédagogiques pour rapprocher les standards afin de favoriser la lisibilité des compétences et l’échange d’expériences dans le domaine de la réalisation et de l’adoption de l’approche par compétences dans le domaine de l’homologation de la formation.

Les deux parties ont, également, convenu d’échanger les expériences dans les domaines de la formation professionnelle, des mécanismes de financement et de la formation à distance à travers la signature d’une convention de jumelage entre le centre national de formation à distance (Algérie) et le centre national de formation continue et de promotion professionnelle (Tunisie), outre le renforcement de la coopération dans le domaine de la formation professionnelle dans les régions frontalières.

La délégation tunisienne a, à cette occasion, visité l’Institut national de formation et enseignement professionnels spécialisé en ingénierie pédagogique et dans la formation du personnel d’encadrement de niveau supérieur ainsi que dans la formation pédagogique des formateurs spécialisés.